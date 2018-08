“Ma… Sei te? Grandeeee!!!” Vede un autostoppista e si ferma Era proprio ‘lui’

caffeinamagazine

: @ntr_ob @maxdantoni Ma basta avere UN account twitter per sapere che se non sei una persona conosciuta il tuo tweet… - borghi_claudio : @ntr_ob @maxdantoni Ma basta avere UN account twitter per sapere che se non sei una persona conosciuta il tuo tweet… - borghi_claudio : @LisadaCa @PatriziaRametta @Corriere @MarcelloFoa @pbecchi @Rinaldi_euro @valy_s @Luca_Fantuzzi @CriticaScient… - fedefederossi : no vabbè vecchio ma tu sei pazzo -

(Di sabato 4 agosto 2018) “Ma sei te? Grande!!!”. Sì che è lui. E mica se l’immaginava questo giovane automobilista, nemmeno lontanamente, di dare un passaggioa un vip. Isola d’Elba, giorno. Fa caldo, molto caldo, come dice l’artista nel video che ha condiviso su Facebook e che, ovviamente, è stato apprezzato, commentato e condiviso da tantissimi fan. È con un amico e prova a fare l’autostop per avere un passaggio. All’inizio non sinessuno, l’amico è quasi scoraggiato, ma poi… “Zitto, zitto, si”. Arriva questo ragazzo chete nella foto che accosta e tira giù il finestrino. Lui, il vip, ha gli occhiali da sole, il cappello sugli occhi e in mano tiene un borsone. A colpo d’occhio è difficile riconoscerlo. E fa al ragazzo: “Andiamo verso porto Azzurro, siamo in due, ci stiamo?”. A quel punto,ndolo meglio, da vicino, e sentendolo ...