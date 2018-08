M5S | si dimette deputato-velista Andrea Mura | contro di me linciaggio

Si dimette il deputato-velista M5S : 'Solo 6 assenze - contro di me linciaggio mediatico' : 'Io una vittima', 'Io oggetto di linciaggio', 'Io ho fatto soltanto sei assenze, non sono un lavativo'. Però è un velista, il deputato velista grillino, Andrea Mura, quello che ha fatto scalpore ...

Ex M5S Mura si dimette da deputato : 12.20 Andrea Mura si dimette dal Parlamento: dopo le polemiche e l'espulsione dal gruppo del M5S, il velista sardo eletto alle ultime politiche ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per annunciare il ritorno alla vita da sportivo e da cittadino. Nella comunicazione parla di "linciaggio mediatico" e nega le accuse di assenteismo: "sono mancato solo a sette sedute per impegni sul territorio o malattia", spiega.

Espulso dal M5S - il deputato velista si dimette dal Parlamento : Andrea Mura si dimette dal Parlamento: dopo le polemiche e l'espulsione dal gruppo del M5s, il velista sardo eletto alle ultime politiche ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per annunciare il ritorno alla vita da sportivo e da cittadino. Nella comunicazione parla di "linciaggio mediatico" e nega le accuse di assenteismo: "Sono mancato solo a sette sedute per impegni sul territorio o malattia", spiega.

Camera : si dimette il deputato-velista ex M5S Mura : Andrea Mura, il deputato-skipper espulso nei giorni scorsi dal Movimento 5 stelle, annuncia le dimissioni da parlamentare. In una lettera inviata al presidente della Camera, Roberto Fico, il campione della vela afferma di aver "portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni repubblicane", "in totale - aggiunge - sono mancato a 7 sedute, per impegni sul territorio o ...

Cacciato dal M5S non si dimette da deputato... e guadagna di più : Andrea Mura è il velista professionista che il Movimento 5 stelle aveva candidato in Sardegna: dalle elezioni però aveva...