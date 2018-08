M5S | Di Maio | al Governo difendiamo i nostri valori

Mura - il deputato velista M5S lascia e annuncia : 'Chiederò i danni'. Ma Di Maio : 'Gli faccio causa' : ... torno nel mio mondo, allo sport e al mare, dove ci sono i valori a cui mi sono sempre ispirato: l'impegno e il sacrificio e - da buon sardo - la parola data'. Una promessa: 'continuerò le mie ...

Mura - il deputato «velista» espulso dal M5S lascia la Camera : «Chiedo i danni» E Di Maio : gli faccio causa io : Il parlamentare sardo, cacciato dal movimento per le troppe assenze da Montecitorio, ha deciso di dimettersi. «Torno cittadino comune. Ora chiederò i danni»

DALLA CINA/ La superstrada di Sibari pronta a far "inciampare" Di Maio e M5S : Il Movimento 5 Stelle non deve far fronte solo alle note vicende relative a Tav e Tap, ma anche a una strada che dovrebbe passare in Calabria.

Razzismo - Ministro Fontana “Arma ideologica - abrogare Legge Mancino”/ M5S - Di Maio frena "Non è nel contratto" : Razzismo, Ministro Fontana “abroghiamo la Legge Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:07:00 GMT)

Dl dignità - la Camera approva. Boato tra i banchi M5S - Di Maio esulta e ringrazia il capogruppo leghista Molinari : Con 312 voti favorevoli e 190 contrari la Camera ha approvato il decreto dignità. Il testo passerà adesso all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. Al momento del via libera, è partito un Boato d’esultanza tra i deputati M5s e della Lega, mentre tra i banchi del governo Di Maio riceveva le congratulazioni del ministro Fraccaro e dei sottosegretari. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è poi andato a ...

Dl dignità - Di Maio accoglie emendamento FdI. Sgarbi : “Che fosse di destra si sapeva”. E il capo politico del M5S se la ride : Clima ancora teso tra la maggioranza M5s-Lega e parte delle opposizioni nell’Aula della Camera dei deputati, nel giorno del voto finale del decreto dignità. Dopo che Di Maio – già sotto accusa da dem e forzisti per la sua “presenza muta” in Aula – aveva accolto, a nome del governo, un emendamento di Fratelli d’Italia, a protestare è stato il Pd: “Non servono concessioni. Inutile che Di Maio venga qui a ...

Razzismo - fronda anti-Salvini nel M5S/ Di Maio sta con il ministro dell'Interno - maggioranza in bilico? : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Di Maio sfida Tria "Flat Tax va fatta - no vincoli bilancio su Contratto"/ Piano M5S : "Tap-Tav da ridiscutere" : Luigi Di Maio, il Piano del Ministro M5s: sfida Tria, 'Flat Tax e Reddito cittadinanza vanno fatti subito, sono emergenze. Tap-Tav, da ridiscutere'.

