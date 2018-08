Lula si candida alle elezioni presidenziali in Brasile nonostante la condanna

Brasile : Lula insiste - 'sarò candidato' a presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile : Lula insiste - 'sarò candidato' : BRASILIA, 10 LUG - L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato ancora una volta che sarà candidato alle elezioni del Brasile previste per ottobre, nonostante sia stato arrestato ...

Brasile - Lula conferma la sua candidatura alle presidenziali : L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che sta scontando una condanna a 12 anni di carcere per corruzione, ha confermato in una lettera di essere candidato alle presidenziali del ...