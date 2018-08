Lula è pronto a ricandidarsi dal carcere alla guida del Brasile

ilgiornale

(Di sabato 4 agosto 2018) L'ex presidente Luis Inacioda Silva ha deciso di candidarsi di nuovodel. Intervistato al quotidiano La Repubblica,ha dichiarato: "Il mio arresto è stato una colossale ingiustizia, mi candido per tornaredel Paese, che sta vivendo una crisi drammatica".Detenuto neldi Curitiba dal 7 aprile scorso, l'ex presidente brasiliano sta scontando una pena di 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio. "Nelle elezioni del 2016 ben 145 candidati sindaco sono stati autorizzati dal Tribunale superiore elettorale a competere nelle stesse condizioni in cui mi trovo oggi", ha sottolineato durante l'intervista. Ma la strada, se a livello politico sembra spianata, appare in salita dal punto di vista giudiziario.Come scrive Repubblica.it, proprio oggi "la Corte Suprema delha respinto un ricorso della difesa dell'ex presidente Luiz Inàcioda ...