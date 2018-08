Luca Marini in pole

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : prima pole in carriera per Luca Marini! Che giro del fratello di Valentino Rossi! Indietro Bagnaia : Luca Marini ci ha preso gusto. Dopo il primo podio in carriera, giunto al Sachsenring, prima della pausa estiva, il giovane pilota dello Sky Racing Team VR46 si è preso anche la prima pole position, nel GP della Repubblica Ceca di Brno. Una pole giunta al termine di una qualifica di Moto2 che si è risolta in pochi minuti. Le elevate temperature del circuito (asfalto oltre i 50°C) hanno infatti impedito ai piloti di migliorare i tempi ottenuti ...

Moto2 – La ‘prima volta’ di Luca Marini : Il fratellino di Valentino Rossi super a Brno - la pole position è tutta sua! : Luca Marini è il poleman del Gp di Repubblica Ceca, il fratello di Valentino Rossi partirà dalla prima casella in griglia della gara di Moto2 Proprio come Valentino Rossi ottenne la sua prima pole position a 20 anni in Moto2, anche Luca Marini si consacra poleman della classe di mezzo alla stessa età. È del pilota fratello del Dottore la pole position del decimo appuntamento del campionato mondiale di Moto2, che vedrà partire dalla prima ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Francesco Bagnaia sfreccia davanti a Luca Marini - settimo Miguel Oliveira : Francesco Bagnaia ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di Moto2. Pecco, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro a 2’02″643, confermandosi veloce sul circuito di Brno e favorito per le qualifiche di oggi (ore 15.05). La forza di Bagnaia, oltre che nel suo talento, sta anche in una moto davvero performante quest’anno. Lo dimostra la crescita evidente di Luca Marini, oramai in pianta ...

MotoGP - Luca Marini non è più il “fratello di Valentino Rossi”. Un pilota in costante ascesa : La domenica del Sachsenring (Germania) non è stata solo una buona giornata per Valentino Rossi, secondo su una Yamaha tutt’altro che perfetta alle spalle di Marc Marquez, ma anche per un ragazzo riconosciuto come il fratellino di… Ci riferiamo a Luca Marini che ieri, in sella alla Kalex del Team VR46, ha colto il suo primo podio (terzo) nel Mondiale della media cilindrata, esibendo grinta e tanta voglia di arrivare. Una gara sugli ...

Luca Marini chi è?/ Moto2 : primo podio per il fratello di Valentino Rossi al Gp di Germania 2018 : Luca Marini chi è? primo podio in carriera in Moto 2 per il fratellastro di Valentino Rossi al Gran Premio di Germania 2018. Che successo per l'alfiere della Team Sky VR 46 al Sachsenring!. (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Moto2 - GP di Germania. Vince Binder. Primo podio per Luca Marini : Il campione del mondo Moto3 ha la meglio su Mir e va in testa. Mentre Marini mantiene la terza posizione e rimane stabilmente nel terzetto di testa con il sudafricano e il maiorchino. Cinque giri ...

Moto2 - GP Germania 2018 : prove libere 3. Luca Marini vola davanti a Lowes e Schroetter - Baldassarri 5° - Bagnaia 6° : Luca Marini (Sky Racing VR46) si dimentica degli acciacchi dal punto di vista fisico e piazza il miglior tempo nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania della Moto2. Al Sachsenring, in una mattinata dominata, ancora una volta, da sole e temperature estive, il fratello di Valentino Rossi ha dimostrato di disporre di una ottima velocità e costanza, andando a chiudere in 1:24.245 bruciando, per appena 20 millesimi, ...

Gp d’Olanda – L’abbraccio tra fratelli è tenerissimo : Valentino Rossi e Luca Marini in prima fila ad Assen [VIDEO] : Un tenerissimo abbraccio al parco chiuso tra fratelli: Valentino Rossi si complimenta così con Luca Marini per la sua prima fila ad Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

