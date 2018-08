Lotta | Europei junior 2018 | Enrica Rinaldi è d’argento | Elena Esposito medaglia di

Canottaggio - Europei Glasgow : azzurri in Lotta per 6 medaglie : Diretta televisiva su Rai Sport dalle 11.00 alle 12.00 e su Rai 2 ed Eurosport 2 dalle 12.00 alle 14.15.

Canottaggio – Europei Glasgow : azzurri in Lotta per 6 medaglie : Canottaggio: l’Italremo in gara domani per le medaglie in 6 specialità Agli Europei di Glasgow l’Italia domani in gara in 6 specialità che concorreranno per l’assegnazione delle medaglie: nei senior nel due senza maschile e femminile, nel quattro senza e nel quattro di coppia maschile e nel doppio femminile; nei pesi leggeri nel quattro di coppia maschile. Nelle gare odierne, tra recuperi e semifinali, gli azzurri hanno ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le azzurre Lottano - ma si arrendono alla Gran Bretagna. E’ argento nell’inseguimento a squadre : Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile nel corso degli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Letizia Paternoster, Marta Cavalli, Elisa Balsamo e Silvia Valsecchi si sono arrese in finale alla Gran Bretagna, riuscendo tuttavia a rendere la vita difficile alle favoritissime padrone di casa. Il quartetto d’Oltremanica, composto da Elinor Barker, Laura Kenny, ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato e CarLotta Toni in finale nei 400 misti donne. Miglior crono della francese Lesaffre : Ilaria Cusinato e Carlotta Toni centrano l’obiettivo della finale dei 400 misti donne agli Europei 2018 di Nuoto, nella prima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre. L’allieva di Stefano Morini, accreditata con il Miglior tempo delle iscritte (4’34″65), ha ottenuto il terzo crono nell’overall delle batterie, giungendo seconda nella terza ed ultima heat, alle spalle della scatenata francese ...

Lotta - Europei junior 2018 : Emanuela Liuzzi e Morena De Vita conquistano il bronzo! Enrica Rinaldi in finale per l’oro - Elena Esposito si gioca il terzo posto : Azzurre da sballo agli Europei junior 2018 di Lotta, in corso di svolgimento al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Arrivano altre due medaglie dal torneo continentale per i colori italiani e recano la firma di Morena De Vita e Emanuela Liuzzi, straordinarie protagoniste nella giornata di ieri. Emanuela Liuzzi ha portato a casa il bronzo nella categoria -50 kg superando la rumena Priceputu grazie all’ultimo punto messo a segno nel match concluso ...

Ginnastica - Europei 2018 – Martina Basile : “Che bella la finale - tifate per me”. Enrico Casella : “Non ci voleva l’infortunio di Busato - la squadra ha Lottato” : Serata davvero difficile per l’Italia agli Europei 2018 di Ginnastica artistica con la mancata qualificazione alla finale a squadre e l’infortunio di Sofia Busato. L’unica soddisfazione è la finale al corpo libero strappata da Martina Basile. Queste le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato alla FederGinnastica. Enrico Casella: “l’infortunio di Sofia al volteggio non ci voleva. Purtroppo è lo stesso ginocchio che si ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche - show a Glasgow. L’Italia vuole la Finale - azzurre in Lotta. Che bagarre tra le big : Giornata lunghissima a Glasgow dove oggi incominciano gli Europei 2018 di Ginnastica artistica: si incomincia alle ore 11.00 e si finirà attorno alle ore 22.00 con un turno di qualificazione che sarà poi decisivo per il prosieguo dell’intera rassegna continentale. Quattro suddivisioni in programma con il livello tecnico che si alzerà nel corso del giorno per poi esplodere alle ore 20.00 quando scenderà in pedana l’ultimo gruppo, ...

Lotta - Europei junior 2018 : Jacopo Sandron e Luca Svaicari conquistano il bronzo a Roma! Emanuela Liuzzi va a caccia del podio : Sale a tre il bottino delle medaglie azzurre agli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Jacopo Sandron e Luca Svaicari hanno conquistato il bronzo, aggiungendosi all’argento di Giovanni Freni e rendendo decisamente positivi i riscontri della Lotta greco-romana nel torneo continentale. Jacopo Sandron, già bronzo europeo tra i senior, è riuscito ad imporsi nei ripescaggi per il bronzo nella categoria -60 kg, battendo ...

Europei di Lotta greo-romana a Ostia - argento per l'azzurro Freni : Giovanni Freni a un passo dal sogno. Il giovane azzurro conquista la medaglia d'argento nei -55 kg ai Campionati Europei in corso al PalaPellicone di Ostia e sigla il primo successo italiano nella ...

Lotta - Europei junior 2018 : Giovanni Freni è medaglia d’argento! Jacopo Sandron e Luca Svaicari accedono ai ripescaggi per il bronzo : Giovanni Freni è medaglia d’argento agli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Il giovane talento azzurro non è riuscito a imporre la propria supremazia nella finale della categoria -55 kg contro l’armeno Minasyan, pagando dazio all’emozione dopo aver annichilito nei turni precedenti il portoghese Cardoso Oliveira Silva in appena 50 secondi, l’ucraino Kuzco con un perentorio 11-0 e il russo Ivanov con un ...

Lotta - Europei junior 2018 : Giovanni Freni è in finale nei -55 kg e si batte per l’oro a Roma! Mirco Minguzzi sconfitto ai quarti : Partono col piede giusto per i colori azzurri gli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Giovanni Freni ha conquistato l’accesso alla finale per l’oro nella categoria -55 kg della Lotta greco-romana, dopo aver battuto in successione il portoghese Cardoso Oliveira Silva in appena 50 secondi, l’ucraino Kuzco con un perentorio 11-0 e il russo Ivanov con un altrettanto convincente 4-0 che gli ha consentito di ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia - il collegiale per scegliere il quintetto. Chi volerà a Glasgow? Senza Maggio - Lotta per 5 body : Oggi inizia il collegiale dell’Italia in preparazione agli Europei 2018 di Ginnastica artistica in programma a Glasgow dal 2 al 5 agosto. Manca una settimana alla partenza della nostra Nazionale verso la Gran Bretagna, la rassegna continentale è davvero dietro l’angolo ma ancora non si conosce ufficialmente il quintetto che cercherà di essere protagonista all’SSE Hydro: saranno proprio gli ultimi cinque giorni di allenamento a ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti in piena Lotta per il titolo. In difficoltà gli equipaggi del 49er : Seconda giornata di regate a Gdynia, in Polonia, sede dei Campionati Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX. Nella classe mista sono in piena lotta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno Ruggero Tita e Caterina Banti. I due azzurri hanno chiuso la giornata in crescendo, con un quarto, un terzo e un primo posto, portando il loro totale a 10 punti. A pari merito con Tita e Banti ci sono le due coppie rivali degli azzurri, gli ...

Judo - Europei Cadetti 2018 : Giulia Giorgi e Assunta Scutto d’argento a Sarajevo! CarLotta Avanzato è bronzo : Brilla l’azzurro per l’Italia femminile agli Europei Cadetti 2018 di Judo a Sarajevo (Bosnia). Tre italiane sono salite sul podio al termine della prima giornata della competizione, conquistando due argenti e un bronzo in salsa “rosa”. Strepitosa la prova delle azzurrine nella categoria -48 kg, in cui Assunta Scutto e Carlotta Avanzato sono salite rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio. La Scutto ha superato la ...