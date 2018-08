L' ordine dei Medici dice no al rinvio dell' obbligo vaccinale

Vaccini - l'ordine dei Medici : «No al rinvio dell'obbligo per l'iscrizione a scuola» : Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza». E poi aggiunge: «L'articolo 32 della nostra Costituzione tutela la Salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della ...

Augurò la morte a Laura Boldrini : il direttore della Gazzetta di Lucca sospeso dall’ordine dei giornalisti : Il direttore della Gazzetta di Lucca, Aldo Grandi, è stato sospeso per tre mesi dall'Ordine dei giornalisti per aver contravvenuto alle norme sulla deontologia professionale. Nel luglio del 2017, in un editoriale dedicato a Laura Boldrini, Grandi Augurò un male incurabile all'allora presidente della Camera.Continua a leggere

ordine dei Medici di Napoli e provincia : “Status di pubblico ufficiale per i medici” : Status di pubblico ufficiale per i Medici, approda alla Camera la proposta di legge per combattere gli atti di violenza sui camici bianchi. Silvestro Scotti: «Quando la politica e le istituzioni lavorano assieme si possono raggiungere grandi risultati. Questo è l’impegno dell’Ordine dei Medici di Napoli». «Abbiamo raggiunto un risultato importante, dopo le infinite battaglie portate avanti per accendere un faro sul tema della violenza nei ...

MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e classifica FP3. L’ordine dei tempi e i qualificati alla Q2. Dovizioso costretto alla Q1 : Durante le prove libere 3 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP, si sono fatti registrare i tempi più veloci del weeend. Questo turno ha dunque definito quali sono i dieci piloti qualificati direttamente alla Q2 e quelli invece costretti alla Q1. Andrea Dovizioso dovrà disputare il turno eliminatorio per strappare uno dei due posti a disposizione e disputare la fase clou delle qualifiche, quella che assegnerà la pole ...

Primario arrestato a Milano : l'ordine dei medici chiede i danni a Norberto Confalonieri : Si costituirà parte civile al processo a carico dell'ex responsabile del Cto-Pini, accusato di aver ricevuto denaro in cambio di presunte sponsorizzazioni di protesi

Reparto chiuso per festa. L'ordine dei medici : 'Al vaglio provvedimenti per primario' : 'Ho chiesto al direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Mario Forlenza, di farci avere i dettagli della sospensione comminata al primario Francesco Pignatelli. In attesa di saperne di più, ...

ordine dei medici - la maglietta rossa scatena la polemica sui social : 'la politica fuori dalle sale operatorie' : Pronta la replica di De Giorgi : 'Il colore della maglietta non c'entra nulla con la politica. I migranti sui barconi la fanno indossare ai propri figli perché questi siano immediatamente visibili in ...

"Dio vendicherà la nostra morte". Così finì l'ordine dei Templari : 18 marzo del 1314. Jacques de Molay si alza in piedi di fronte alla folla per urlare al mondo cristiano la purezza dell'Ordine. È l'ultimo, disperato tentativo di un cavaliere ormai 70enne per difendere la storia dei cavalieri Templari . Su un'isola sulla Senna, di fronte alla cattedrale ...

Si apre la questione meridionale della sanità : verifiche dell’ordine dei Medici : “questione meridionale mai risolta per la sottostima del ministero della Salute delle risorse destinate alle regioni del Sud, e che ha portato a tagli di personale e prestazioni”. Parte dalla Sicilia il viaggio della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) per fare il punto sullo stato di salute del Servizio sanitario nazionale nelle regioni italiane. Il presidente della Fnomceo Filippo ...

Trecase - Immigrati - tra accoglienza e integrazione : l'interessante ed attuale seminario dell'ordine dei Giornalisti : Noi facciamo tutto questo attraverso la musica, lo sport, la cultura. I migranti qui sono diventati una risorsa. E la band musicale MigrAngels è l'esempio più concreto di una esperienza di ricchezza ...

Trump cede al pressing di Melania - e di mezzo mondo - : firma ordine per riunire famiglie dei migranti : Ondata planetaria di indignazione, da Bruce Springsteen fino al Papa. pressing delle donne di casa Trump. Alla fine il presidente fa retromarcia

Donald Trump cede al pressing di Melania (e di mezzo mondo) : firma ordine per riunire famiglie dei migranti : Alla fine è passata la linea del buon senso, ma per i media americani determinante è stato il ruolo delle donne di casa Trump, Melania e Ivanka. Dalla Silicon Valley a star come Bruce Springsteen e Bono Vox, dai repubblicani agli evangelici sino a Theresa May, il presidente americano Donald Trump era stato travolto da una pressione planetaria di indignazione per la separazione di oltre 2000 bambini dai genitori che varcano ...

La voce della Politica Elezioni ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Potenza. Confermato direttivo : Nei giorni scorsi si sono tenute le Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza. Ieri 19 giugno è stato Confermato l'...