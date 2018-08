L' ondata antiscientifica sui vaccini

huffingtonpost

(Di sabato 4 agosto 2018) L'articolo della Senatrice Elena Fattori sull'errore che il Governo ha commesso prorogando l'obbligo vaccinale, coniuga la serietà della ricercatrice, la dignità della persona libera e la premura della mamma; di chi vive quotidianamente e non sui social la realtà di cui parla.Scrivo "Senatrice" senza specificare la sua appartenenza di gruppo perché il suo intervento spiega, contro ogni vuota retorica, il senso vero dell'articolo 67 della Costituzione, quello che vieta il vincolo di mandato: conservare ogni giorno, di fronte ad ogni atto da valutare, la propria autonomia di giudizio sulla più giusta interpretazione del mandato popolare. L'enorme valore non negoziabile di questo principio è imparagonabile rispetto all'uso opportunistico che ne fanno quelli sempre pronti a vendersi al miglior offerente.Per tutto questo non ho nessuna voglia di ...