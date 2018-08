Liverpool Napoli il risultato dell' amichevole in diretta LIVE Le formazioni ufficiali

Napoli-Liverpool | Segui la diretta A Dublino un test per il mercato : Liquidati i primi test con tre facili vittorie, il Napoli si butta nel suo tour europeo che parte da Dublino, con la sfida al Liverpool di Klopp (in campo alle 19), fresco finalista di Champions...

Liquidati i primi test con tre facili vittorie, il Napoli (diretta pay per view su Sky, Premium e TIMVision) si butta nel suo tour europeo che parte da Dublino, con la sfida al Liverpool di Klopp, fresco finalista di Champions League. Amichevole importante in vista del sempre più vicino inizio di campionato, con l'allenatore del Napo...

Liverpool - Klopp annuncia : 'Alisson? Può debuttare contro il Napoli - non dobbiamo perdere tempo' : La stagione inizia tra una decina di giorni ed ogni calciatore al mondo ha bisogno di allenamento e di adattamento ai suoi compagni. Abbiamo due partite da giocare prima della stagione, Alisson è ...

Napoli in partenza per Dublino - i convocati di Ancelotti per la tournée europea : sabato la sfida al Liverpool : La comitiva azzurra parte oggi per Dublino dove sabato affronteranno il Liverpool, in programma anche amichevoli con Borussia e Wolfsburg L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 26 giocatori per la tournée europea. Gli azzurri partono oggi per Dublino dove sabato 4 agosto affronteranno il Liverpool in amichevole, di seguito incontreranno il Borussia Dortmund a San Gallo martedì 7 agosto e infine il Wolfsburg in ...

Napoli - Milik convocato per il Liverpool : il giallo dura poco : Napoli - 'Non c'è il nome di Arkadiusz Milik '. Momenti di apprensione per i tifosi del Napoli nella serata di oggi quando la società ha diramato i convocati per l'amichevole contro il Liverpool. ...

Napoli - Mertens dall'Indonesia tranquillizza tutti : tornerà dopo il Liverpool : l'ultimo dei reduci dal Mondiale che deve aggregarsi al gruppo, ma anche il più atteso dai tifosi e probabilmente da Ancelotti che freme per vederlo all'opera e decidere dove schierarlo: Dries Mertens,...

