Liverpool-Napoli 5-0 | male Karnezis | Salah a segno

Horror Napoli : il Liverpool vince 5-0 - lezione dai vicecampioni d'Europa : Che potesse arrivare una sconfitta lo si era messo in conto, ma una batosta così pesante fa male anche se in un match amichevole. Il Napoli crolla e si scioglie sotto i colpi di un Liverpool ...

Napoli- Liverpool 0-5 | La diretta Azzurri in bambola - segna Moreno : Il Napoli di Ancelotti si butta nel suo tour europeo che parte da Dublino, con la sfida al Liverpool di Klopp (in campo alle 19), fresco finalista di Champions League. Partono male però gli...

Liverpool Napoli 1-0 : il risultato dell'amichevole in diretta LIVE : Come vedere l'amichevole LIVErpool-Napoli? La gara amichevole tra LIVErpool e Napoli che si gioca sabato 4 agosto dalle 19 italiane all'Aviva Stadium di Dublino: la partita sarà visibile in pay per ...