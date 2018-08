LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ESTASI ITALIA! 4 ori! Quadarella e Confalonieri regine d’Europa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 4 agosto), competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, triathlon, golf, nuoto sincronizzato, tuffi. Ci aspetta una giornata intentissima con l’assegnazione di diverse medaglie e l’Italia che vuole essere assoluta protagonista a Glasgow nella ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : GIA' 3 ORI! Confalonieri show nel ciclismo su pista! A breve Quadarella! : sabato 4 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : l'Italia domina nel canottaggio! Parte benissimo Elia Viviani! Bronzo nel sincronizzato! : sabato 4 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA DA DELIRIO! Piovono ori nel canottaggio! Inizia la ginnastica! : sabato 4 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORO E ARGENTO dal canottaggio! Preoccupa Paltrinieri : sabato 4 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Miressi impressiona nei 100 sl - canottaggio d'assalto : sabato 4 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : sabato 4 agosto. Canottaggio - Quadarella - Viviani : Italia all'arrembaggio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 4 agosto), competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, Canottaggio, triathlon, golf, nuoto sincronizzato, tuffi.

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppio argento nel nuoto - attesa per gli inseguimenti nel ciclismo : venerdì 3 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppio argento nel nuoto - attesa per gli inseguimenti nel ciclismo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline.

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : argento Cusinato! Inseguimenti a squadre in finale nel ciclismo! : venerdì 3 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA SEI BELLISSIMA! Doppio oro vicino nella ginnastica - battiamo la GB nell'inseguimento maschile! : venerdì 3 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA SEI BELLISSIMA! Doppio oro nella ginnastica - battiamo la GB nell'inseguimento maschile! : venerdì 3 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : pomeriggio di fuoco! Ginnastica e ciclismo - poi Minisini nel sincro! : venerdì 3 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : venerdì 3 agosto. Parte bene Ilaria Cusinato