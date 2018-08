L' Inter chiede 40 milioni per la cessione di Vecino

Luka Modric vuole l'Inter e chiederà la sua cessione al Real Madrid (RUMORS) : Calciomercato dal sapore antico. Prima la Juventus che si è assicurata le prestazioni di uno dei calciatori più forti a livello planetario dell'ultimo decennio. Il trasferimento in bianconero di Cristiano Ronaldo sembrava pura utopia, eppure è stato concretizzato. Decisiva, in tal senso, la volonta' del giocatore: quella di cambiare aria dopo aver vinto tutto con il Real Madrid e di cercare nuove stimoli in un campionato nuovo e con un sogno nel ...

Inter su Modric - il croato potrebbe chiedere la cessione a Florentino Perez : Al momento resta un sogno quello di vedere Luka Modric con la maglia dell'Inter [VIDEO] la prossima stagione. Una suggestione che, però, sta prendendo quota in questi giorni con i tifosi dell'Inter che hanno manifestato entusiasmo e curiosita' nel vedere il nome del centrocampista croato accostato ai colori nerazzurri. Qualcosa che solo l'anno scorso sembrava impensabile con le trattative per Nainggolan, Vidal e Di Maria sfumate e con gli arrivi ...

Calciomercato : il Betis vuole Joao Mario - l’Inter chiede 30 milioni : Il centrocampista portoghese Joao Mario si è unito ai compagni dell’Inter stamattina, per cominciare la preparazione nell’attesa della nuova stagione agonistica e dopo aver smaltito le vacanze post-Mondiali. Il futuro del portoghese, tuttavia, resta sempre in bilico, perche’ non rientra nei piani del club nerazzurro. A Joao Mario, nelle ultime ore, si e’ interessato il Betis Siviglia, che si e’ fatto avanti ...

Vidal all'Inter?/ Ultime notizie : il cileno vuole i nerazzurri - ma il Bayern chiede 30 milioni : Vidal all'Inter? Ultime notizie: il cileno vuole i nerazzurri, ma il Bayern chiede 30 milioni per lasciare Arturo Vidal ai nerazzurri, la trattativa non decolla(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Inter - Spalletti è impaziente : aspetta rinforzi e chiede di più ai suoi : Dopo l'amichevole di Nizza contro il Chelsea si è visto uno Spalletti un po' nervoso, e il Chelsea c'entrava poco, come racconta Davide Stoppini sulla Gazzetta in edicola oggi. I limiti del Fair play ...

Inter - Spalletti chiede un Vidal per vincere. Vrsaljko - offerta da 22 milioni : Nell'articolo di Davide Stoppini sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, troverete tutti i dettagli sulla strategia dell'Inter. Ausilio lavora sottotraccia anche per altri nomi. E uno è quello di ...

Sicurezza delle aree di campeggio - Perriera chiede l'Intervento del ministro Toninelli : Con una missiva, l'esponente dell'Idv esorta il titolare del dicastero delle Infrastrutture ad esaminare la questione alla luce dell'ultimo incidente verificatosi a Petacciato marina PETACCIATO. Alla ...

M5S chiede Intervento Prefettura a Lucca - più trasparenza e rispetto delle regole nel CC di Lucca : A proposito di un uso propagandistico del Consiglio Comunale ricordiamo una convocazione chiesta dal Sindaco su un tema di politica internazionale e non su un atto, cosa secondo noi non prevista tra ...

L'arrosticino deve essere una tipicità tutta made in Abruzzo : Casartigiani chiede a Regione Intervento normativo : ... una specialità gastronomica tradizionale che ha fatto registrare un aumento vertiginoso di consumi in Italia e nel mondo.

Bergamo - il caso del parcheggio sulle Mura veneziane : l'Unesco chiede al ministero di Intervenire : ... la Scienza e la Cultura segue un esposto del comitato di cittadini No Parking Fara, che da tempo protesta contro l'amministrazione comunale guidata da Giorgio Gori puntando l'indice su un opera '...

Scrisse “Salvini sparati” : il ministro dell’Interno gli chiede 20mila euro : Scrisse “Salvini sparati”: il ministro dell’Interno gli chiede 20mila euro Valerio Ferrandi, 32 anni, è ora sotto processo per diffamazione e minacce: il commento su Facebook risale all’aprile 2016 Continua a leggere L'articolo Scrisse “Salvini sparati”: il ministro dell’Interno gli chiede 20mila euro proviene da NewsGo.

