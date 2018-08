Lido di Venezia Incidente nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto morti due pescatori

Venezia : ritrovato corpo in mare nei pressi bocca di Porto del Lido : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Nella mattinata di oggi, a seguito di una segnalazione di un diportista in navigazione nei pressi dell’imboccatura di Porto di Lido lato nord, è stato ritrovato un corpo di una persona, in galleggiamento nello specchio acqueo antistante Punta Sabbioni. Sul posto sono p

Festival di Venezia 2018/ I film attesi al Lido da Suspiria ai ritorni di Cuaron e De Palma : Festival di Venezia 2018, i film che potremmo vedere al Lido: da Suspiria di Luca Guadagnino alle nuove opere di Dolan, Lanthimos, Cuaron e De Palma. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:11:00 GMT)NO I MONDIALI NO!/ L'amicizia tra avversari mostrata da Alberto Sordi e David Niven, di G. ForestiIl sacrificio del cervo sacro/ L'incrocio tra realtà e immaginazione nel film di Lanthimos, di R. Bernocchi

Lotto sistema ridotto di 11N a G2 per Venezia vaLido dal 03/07/2018 : Lotto sistema ridotto di 11 numeri a garanzia del 2 (ambo), per la ruota di Venezia, sviluppato in 13 terzine, valido a partire dal 3 Luglio 2018. Lotto il sistema ridotto proposto è stato elaborato con la seguente condizione, n-1, il sistema sviluppa 13 terzine, nella versione integrale le combinazioni sarebbero state 165. Il sistema va messo in gioco solo […] L'articolo Lotto sistema ridotto di 11N a G2 per Venezia valido dal 03/07/2018 ...

Viaggi & Turismo - Lido di Venezia : vacanza al mare da bandiera verde e blu : Il Lido di Venezia è stato una delle prime destinazioni prescelte per le vacanze al mare dall’aristocrazia europea. E mantiene ancora oggi un’atmosfera di ricercatezza, con tanto di allure da luci della ribalta: il Palazzo del Cinema si affaccia proprio sulla spiaggia. Recentemente la stretta e lunga isola (12 km, quasi come Formentera) dove si trova la spiaggia dei Veneziani è diventata anche Isola Green patrocinata dal Ministero ...

Venezia : l'ex Ospedale al Lido diventa un resort - anzi due : ... siano destinati a estrarre ulteriore valore da un territorio unico al mondo per qualità culturali e paesaggistiche."

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia (3) : (AdnKronos) - "Sono convinto che questi investimenti, effettuati in partnership con operatori leader nel loro settore e di concerto con l’Amministrazione di Venezia e della Regione Veneto, siano destinati a estrarre ulteriore valore da un territorio unico al mondo per qualità culturali e paesaggisti

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia : Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Il gruppo Cassa depositi e prestiti, Club Med e Hotelturist (che opera con il marchio 'TH resorts') hanno sottoscritto oggi un accordo preliminare per trasformare il complesso immobiliare dismesso dell’ex Ospedale a mare al Lido di Venezia (proprietà del fondo 'Fiv - Fond