Lezioni dal Venezuela per l' Italia del cambiamento

Federico Cini - Lega Terni - non accettiamo Lezioni di correttezza dal PD : da Federico Cini, Segretario Lega Terni Federico Cini, Lega Terni, non accettiamo lezioni di correttezza dal PD. Nel massimo rispetto delle istituzioni e delle procedure in corso, la Lega ha deciso ...

ELezioni in Cambogia : favorito per la vittoria Hun Sen - al potere dal 1985 : Il partito del riscatto nazionale aveva rigettato le accuse di complotto e tradimento, ma la Corte aveva proceduto allo smantellamento dell'unica vera forza politica di opposizione. I attivisti ...

ELezioni di mid term 2018 - ecco cosa attendersi dall'azionario USA : ... la Cina ci sta provando,, il totale dovrebbe ammontare a 138 miliardi di dollari: una cifra notevole ma comunque poca cosa se confrontata con lo stimolo fiscale iniettato recentemente nell'economia, ...

Esodo estivo : la Polizia dà Lezioni di sicurezza stradale in A35 Brebemi : Si avvicina il periodo dei grandi spostamenti sulle autostrade verso i luoghi di villeggiatura ed essere aggiornati sui comportamenti da tenere al volante risulta fondamentale per la nostra sicurezza e per quella delle persone che viaggiano insieme a noi. In questo ambito A35 Brebemi e Polizia stradale, la cui proficua collaborazione prevede interventi congiunti in materia anche nelle scuole durante l’anno scolastico, hanno ritenuto di mettere a ...

Thailandia - Lezioni di nuoto ai ragazzi Non usciranno dalla grotta insieme | Mappa : ecco perché è difficile uscire : Le autorità locali: chi è fisicamente meno debilitato e più capace in acqua potrà essere portato in salvo prima rispetto agli altri. Corsa contro il tempo per l’arrivo di forti piogge nel fine settimana

Lezioni dalla Germania? Come imparare a riconoscere il vero interesse nazionale : La risposta di Sinn, uscita in prima edizione nel 2003 e recepita nel programma di Angela Merkel , si concentrava però sui compiti a casa, sul funzionamento dell'economia sociale di mercato: ...

ELezioni - dalle europee alle regionali : i prossimi appuntamenti e le mosse dei partiti : Archiviati i ballottaggi delle comunali, i partiti guardano già ai prossimi appuntamenti elettorali e alle strategie per confermarsi, come nel caso di Lega e 5 Stelle, o riscattare il flop alle urne, ...

Dopo appena quattro mesi e mezzo dalle eLezioni comincia l'attività del Parlamento : A questi si aggiungerà il quadro programmatico del Documento di economia e finanza , Def, , pronto a prendere forma. Perché, però, le Camera vada no a regime manca ancora qualche tassello. A ...

Migranti - nuove accuse dalla Francia : "Salvini chiude i porti - non dia Lezioni" : Continua l'odissea della Lifeline. "Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia. Oggi chiederemo alla Francia di accoglierci", ha affermato alla radio francese RTL Axel Steier, rappresentante della ong...

ELezioni in Turchia - quattro italiani fermati ai seggi dalla polizia : Elezioni in Turchia, quattro italiani fermati ai seggi dalla polizia La polizia turca ha fermato 10 cittadini stranieri che stavano svolgendo attività di osservazione elettorale indipendente nel sud-est del Paese. Tra loro 4 italiani, 3 francesi e 3 tedeschi.Continua a leggere La polizia turca ha fermato 10 cittadini stranieri che stavano svolgendo attività di osservazione […] L'articolo Elezioni in Turchia, quattro italiani fermati ai ...

ELezioni in Turchia - quattro italiani fermati ai seggi dalla polizia : La polizia turca ha fermato 10 cittadini stranieri che stavano svolgendo attività di osservazione elettorale indipendente nel sud-est del Paese. Tra loro 4 italiani, 3 francesi e 3 tedeschi.Continua a leggere

COME SI VOTA - BALLOTTAGGI ELezioni COMUNALI 2018/ Amministrative - scheda elettorale : urne aperte dalle 7 : 00 : COME si VOTA ai BALLOTTAGGI, ELEZIONI COMUNALI 2018: Amministrative comuni e scheda elettorale, al voto 14 capoluoghi di provincia, rebus sull'affluenza(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 08:50:00 GMT)

Bufera sul Comune di Maddaloni : «Scambio tra politica e camorra» - sequestrati gli atti delle eLezioni : É lo scambio elettorale politico-mafioso l?ipotesi di reato al centro della Bufera giudiziaria che si è abbattuta sul Comune di Maddaloni dove, da questa mattina, la polizia sta...

Bufera sul Comune di Maddaloni : 'Scambio tra politica e camorra' - sequestrati gli atti delle eLezioni : É lo scambio elettorale politico-mafioso l'ipotesi di reato al centro della Bufera giudiziaria che si è abbattuta sul Comune di Maddaloni dove, da questa mattina, la polizia sta acquisendo una serie ...