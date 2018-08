Legionella | salgono a quattro le vittime a Bresso | 52 le persone infette Task force al

Legionella : salgono a 46 i contagiati : ANSA, - MILANO, 30 LUG - Ci sono 4 casi in più e quindi sono salite a 46 le persone, tutte residenti a Bresso, che hanno contratto il batterio della Legionella . Lo ha comunicato in una nota l'Ats ...

Salgono i casi di Legionella in Lombardia : Legionella , i casi in Lombardia Salgono a quaranta. Lo comunica l'Ats Città Metropolitana di Milano. Legionella , la comunicazione dell'Ats Città Metropolitana Milano L'Ats Città Metropolitana di ...

Legionella - salgono a 40 le persone contagiate : 7 nuovi casi : salgono a 40, da 33, le persone contagiate (i morti sono tre) dall’ondata di Legionella che in queste settimane ha colpito Bresso, cittadina alle porte di Milano. Lo comunica, in una nota, l’Ats Città Metropolitana del capoluogo lombardo. Dei 7 nuovi casi tra ieri sera e oggi, 3 si sono presentati all’ospedale Niguarda, due sono stati ricoverati mentre uno ha ricevuto la terapia antibiotica domiciliare; 3 si sono rivolti e sono ...

Legionella - salgono a 33 le persone contagiate : 6 nuovi casi : salgono a 33 le persone contagiate (i morti sono tre) dall’ondata di Legionella che in queste settimane ha colpito Bresso, cittadina alle porte di Milano. Tra ieri sera e questa mattina sono infatti stati segnalati 6 nuovi casi tra cui quello di una paziente (anche lui come gli altri residente nella cittadina dell’hinterland milanese) che si trova in Calabria e che e’ quindi stato ricoverato all’ospedale Mater Domini di ...

Legionella a Brezzo (MI) : i casi salgono a 26 - possibili nuovi picchi : “A oggi sono 26 le persone per cui è stato accertato il contagio da Legionella (Legionella pneumophila)“, compresi i tre anziani morti nei giorni scorsi: il dato è stato comunicato oggi dal Comune di Bresso, nel Milanese, in occasione di una conferenza stampa convocata per fare il punto sul picco di casi registrato nell’area. “La situazione è per me sotto controllo, tutte le autorità che dovevano attivarsi si sono ...