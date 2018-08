Legionella | l' incubo di Bresso Ultime notizie | docce e fontane fanno paura | ma è mistero

Bresso - Legionella : quarta vittima/ Ultime notizie : l'incubo di fare una doccia - batterio si cela nell'acqua : legionella, Bresso: vittime salgono a 4: Ultime notizie, morto un anziano di 89 anni. La gente vive con l'incubo di fare una doccia. L'esperto conferma, "mai tanti casi in Italia".(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:45:00 GMT)

Bresso - la mappa della Legionella : contagiati saliti a 33. «Un incubo» : Il grafico indica una miriade di pallini rossi tra via Roma, via Cavour, via Manzoni, via Madonnina e via Savino. E tra chi è di casa più lontano, più d'uno ha comunque l'ufficio o la sede di lavoro ...

Incubo Legionella - 14 casi in Lombardia : attivata una task force : Torna l'allarme legionella dopo i casi registrati nel 2014, quando un uomo era morto in seguito al contagio. Il batterio si diffonde di nuovo a Bresso, alle porte di Milano: 14 nuovi casi in pochi giorni. attivata una task force Segui su affaritaliani.it