Legge Bilancio | Di Maio | ' Nessun aumento dell' Iva né strappi con Bruxelles'

"Flat tax e reddito cittadinanza nella Legge di Bilancio" : Luigi Di Maio questa mattina ha partecipato all'inaugurazione della Scuola dell'infanzia di via Don Petruio a Fabriano (Ancona), la prima ricostruita dallo Stato nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017; una scuola progettata con una struttura portante in legno, dotata di impianti ispirati ai principi del risparmio energetico.Di Maio ha parlato anche degli obiettivi principali del Governo in materia economica, come la flat tax e reddito ...

Di Maio : "Flat tax e reddito cittadinanza<br>insieme nella Legge di Bilancio" : Luigi Di Maio questa mattina ha partecipato all'inaugurazione della Scuola dell'infanzia di via Don Petruio a Fabriano (Ancona), la prima ricostruita dallo Stato nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017; una scuola progettata con una struttura portante in legno, dotata di impianti ispirati ai principi del risparmio energetico.Di Maio ha parlato anche degli obiettivi principali del Governo in materia economica, come la flat tax e reddito ...

Di Maio : "Flat tax e reddito cittadinanza insieme nella Legge di Bilancio" : Luigi Di Maio questa mattina ha partecipato all'inaugurazione della Scuola dell'infanzia di via Don Petruio a Fabriano (Ancona), la prima ricostruita dallo Stato nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017; una scuola progettata con una struttura portante in legno, dotata di impianti ispirati ai principi del risparmio energetico.Di Maio ha parlato anche degli obiettivi principali del Governo in materia economica, come la flat tax e reddito ...

Legge di bilancio - Di Maio : “Nessuno strappo con Ue - ma dialogo incisivo. Flat tax e reddito di cittadinanza insieme” : “Il nostro obiettivo è farle insieme nella Legge di bilancio e porteremo avanti tutte le politiche di dialogo sia con l’Unione europea sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a proposito della Flat tax e del reddito di cittadinanza da realizzare nella Legge di bilancio, intervenendo in diretta Facebook da Fabriano dove ha inaugura la Scuola ...

Riforma pensioni 2018/ Salvini ribadisce : sarà nella Legge di bilancio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Salvini ribadisce: sarà nella Legge di bilancio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:04:00 GMT)

Legge Bilancio : verso intesa nel Governo. Tria : si parte da reddito di cittadinanza e flat tax . Mercati nervosi : Le due misure 'sono compatibili con gli obiettivi di bilancio', spiega una nota del Mef al termine di un vertice a palazzo Chigi; ma proprio le incertezze sulla prossima politica economica mantengono i Mercati nervosi, con lo spread che continua a restare alto -

La bozza della Legge di Bilancio e i dazi della Cina agli Stati Uniti : In Italia Il Senato fa slittare di un anno l’obbligo vacCinale per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e ai nidi. I favorevoli sono Stati 149, i contrari 110 e un solo astenuto. Viene così abrogata la legge Lorenzin. I senatori del Pd Dario Parrini, capogruppo in commissione Affari costituzional

Torna la tensione sullo spread in vista delle decisioni sulla Legge di Bilancio : Ancor più marcato il movimento sul titolo a due anni, che solitamente viene interpretato come un indicatore sulle prospettive più a breve termine dell'economia e delle finanze pubbliche. In questo ...

Conti pubblici - vertice di governo sulla Legge di Bilancio che parte da 22 miliardi. Lo spread si allarga verso i 270 punti : I titoli di Stato italiani tornano nel mirino dei mercati. Il differenziale di rendimento (spread) tra i Btp e i Bund tedeschi venerdì mattina si è allargato a 267 punti, livello che non toccava dall’inizio di giugno e che fa temere nuove fiammate dopo quelle registrate nei giorni della formazione del governo Conte. Il tasso del decennale italiano è al 3,1%, nuovo massimo da giugno. Sale la pressione anche sui Btp a breve scadenza, con il ...

Conti pubblici - vertice di governo sulla Legge di Bilancio che parte da 22 miliardi. Lo spread si allarga a 270 punti : I titoli di Stato italiani tornano nel mirino dei mercati. Il differenziale di rendimento (spread) tra i Btp e i Bund tedeschi venerdì mattina si è allargato a 267 punti , livello che non toccava dall’inizio di giugno e che fa temere nuove fiammate dopo quelle registrate nei giorni della formazione del governo Conte. Il tasso del decennale italiano è al 3,1%, nuovo massimo da giugno. Sale la pressione anche sui Btp a breve scadenza, con il ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ L'intervento chiesto prima della Legge di bilancio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. L'intervento chiesto prima della Legge di bilancio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:32:00 GMT)

Economia : Ruocco - commissione Finanze Camera - a 'Il Sole 24 Ore' - drastico taglio del cuneo fiscale nella Legge di bilancio : Roma, 01 ago 09:10 - , Agenzia Nova, - Questo decreto mette i giovani e il lavoro al centro: da una parte evita le distorsioni che ci sono state finora sui contratti a a termine e dall'altra estende ...

Legge di Bilancio 2019 : le cose da sapere : Il governo prepara una manovra da 20-25 miliardi e promette Flat Tax, Reddito di Cittadinanza e quota 100 per le pensioni. Ma le risorse scarseggiano

MANOVRA - TRIA NELLA MORSA LEGA-M5S/ Di Maio - “Flat tax e Reddito di Cittadinanza in Legge Bilancio” : Luigi Di Maio, il piano del Ministro M5s: sfida TRIA, "Flat Tax e Reddito Cittadinanza vanno fatti subito, sono emergenze sociali. Tap-Tav, da ridiscutere ma sono opere non correlate"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:00:00 GMT)