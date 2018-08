LeBron James contro Donald Trump | ' Divide il Paese' Lui lo insulta

Duro botta e risposta tra LeBron James e Donald Trump : Considerato uno dei migliori cestisti di tutti i tempi, LeBron James ha vinto tre titoli Nba e due medaglie d'oro alle Olimpiadi.Dopo aver militato nei Cleveland Cavaliers e nei Miami Heat, da poco è ...

Donald Trump ha dato dello scemo a LeBron James : Ha detto che un giornalista di CNN – «l'uomo più stupido della televisione» – lo ha fatto sembrare intelligente, «e non è facile» The post Donald Trump ha dato dello scemo a LeBron James appeared first on Il Post.

NBA – Joel Embiid alza la voce : “voglio diventare migliore di LeBron James” : Joel Embiid ha un obiettivo chiaro e semplice per la prossima stagione: quello di diventare il miglior giocatore della lega, superando anche LeBron James Joel Embiid è sempre più l’anima dei Philadelphia 76ers. Il centro camerunense ha chiuso la scorsa stagione con 13 punti, 11 rimbalzi, 3.2 assist e 1.8 stoppate, non riuscendo però a trascinare i Sixers alle Finali di Conference. Embiid ha dunque l’obiettivo di migliorarsi ...

Mercato NBA – Barkley critica LeBron James : “speravo restasse ai Cavs. Ha scelto i Lakers solo per…” : Charles Barkley critica la scelta di LeBron James di trasferirsi ai Los Angeles Lakers: secondo ‘Sir Charles’ è stata una decisione legata solo agli affari Mentre diversi addetti ai lavori, ma anche giocatori come Kevin Durant, hanno lodato la scelta di LeBron James, trasferitosi ai Lakers per rimettersi i gioco e riportare in alto la franchigia, c’è qualcuno che non la pensa allo stesso modo. Quel qualcuno è Charles Barkley. L’ex cestista ...

Mercato NBA – Retroscena firmato LeBron James : “ho pensato ai Sixers e ai Rockets ma ecco perchè ho scelto i Lakers” : Retroscena di Mercato NBA che porta la firma di LeBron James: il ‘Re’ ha valutato le opzioni Sixers e Rockets, ma alla fine ha scelto la sfida dei Lakers per un motivo ben preciso La trattativa principale del Mercato NBA appena concluso è stata quella che ha portato LeBron James ai Los Angeles Lakers. Il numero 23 ha svelato un importante Retroscena sulle offerte ricevute per il suo futuro. Il ‘Re’ ha valutato ...

LeBron James - prime parole da Laker : 'Sono in una franchigia storica - vi sorprenderemo' : L'apertura della sua " I Promise School " e la lunga intervista rilasciata a Rachel Nichols di ESPN sono diventate il momento giusto per le sue prime parole ufficiali da giocatore dei Los Angeles ...

NBA - il progetto più importante della carriera di LeBron James : apre la sua scuola pubblica : "Quando vedi qualcosa di ingiusto, o di sbagliato, o che divide il nostro paese, allora sento che la mia voce possa fare la differenza, specialmente arrivando dal mondo dello sport. Senza lo sport ...

Inaugurata la ‘I Promise School’ di LeBron James : ad Akron nasce la scuola per i bambini di famiglie ‘difficili’ : Inaugurata ad Akron la ‘I Promise School’, fondata da LeBron James: una scuola pubblica che accoglierà ragazzi provenienti da famiglie ‘difficili’ Nonostante sia volata a Los Angeles per un altro capitolo della sua carriera, LeBron James porterà per sempre Akron, la sua cittadina natale, nel cuore. Il ‘Re’ è sempre stato molto attento alle vicende della sua comunità, nonché molto impegnato nel sociale. Nella giornata di ieri, l’ex numero ...

LeBron James mantiene la promessa : apre una scuola elementare a Akron - la sua città : Inoltre la scuola offre anche dei corsi per gli adulti che vogliono ottenere un diploma di scuola superiore aiutandoli poi anche nel successivo inquadramento nel mondo del lavoro. Tutta la struttura ...

La versione ‘papà’ di LeBron James è commovente : “voglio dare ai miei figli ciò che io non ho mai potuto avere” : Dichiarazioni commoventi quelle rilasciate da LeBron James nei confronti dei suoi figli: il numero 23 dei Lakers, cresciuto senza un padre, ha spiegato di non voler far provare le stesse sensazioni ai suoi ragazzi Siamo abituati a vederlo spadroneggiare sui parquet dell’intera NBA, un leader dentro e fuori dal campo, una figura da rispettare per gli avversari, un idolo dei tifosi, ma la versione ‘papà’ di LeBron James ...

Mercato NBA – Durant applaude la scelta di LeBron James : “andando ai Lakers ha riscritto il significato di superstar” : Kevin Durant ha applaudito la scelta di LeBron James di rimettersi in gioco trasferendosi ai Lakers: secondo KD una mossa perfetta e davvero accattivante Kevin Durant, uno che di trasferimenti ne sa qualcosa (criticatissimo il suo passaggio agli Warriors 2 anni fa), ha commentato in maniera favorevole l’arrivo di LeBron James ai Los Angeles Lakers. KD è rimasto colpito dalla scelta del numero 23 che ha dimostrato di volersi rimettere in ...

Ibrahimovic non ha dubbi : “io in NBA con LeBron James? Sarei un fenomeno anche ai Lakers” : Ibrahimovic in NBA con LeBron James? Zlatan non avrebbe alcun problema a giocare con l’altra stella di Los Angeles In questo preciso momento storico Los Angeles può vantare non una, ma addirittura due delle personalità sportive più influenti di sempre. Nei Los Angeles Lakers è appena arrivato LeBron James, considerato uno dei migliori (se non il migliore) giocatore della storia dell’NBA; ai Los Angeles Galaxy, squadra di calcio ...

Kevin Love rinnova con i Cavs - il messaggio ironico di LeBron James : “al ristorante paghi tu!” [FOTO] : Kevin Love rinnova con i Cleveland Cavaliers, LeBron James si congratula con lui su Twitter, poi la richiesta: “da Nobu Malibu o Wally’s paghi tu” Nella giornata di ieri Kevin Love ha accettato l’estensione contrattuale proposta dai Cleveland Cavaliers, che lo legherà alla franchigia dell’Ohio per i prossimi 5 anni (uno di contratto e 4 di estensione). Venuto a sapere della notizia, LeBron James ha twittato un ...

Serie A ed NBA - il parere di Ettore Messina : “Cristiano Ronaldo come LeBron James - ma la Juventus è migliore dei Lakers” : Ettore Messina, allenatore in seconda dei San Antonio Spurs, ha fatto un interessante paragone fra la Serie A e l’NBA mettendo a confronto gli acquisti di Cristiano Ronaldo e LeBron James Ettore Messina, ex ct della Nazionale italiana di basket e vice allenatore dei San Antonio Spurs in NBA, affianca ad una grande passione e conoscenza del basket anche l’amore per il calcio. Nel corso di una recente intervista, ...