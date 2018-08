Le sanzioni USA contro la Turchia promettono la vittoria alla Russia

Corea del Nord - l’Onu : “Continua il programma nucleare”. Usa : “Rispettare sanzioni”. E Pyongyang : “Allarmante” : La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. È quanto emerge da un rapporto commissionato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti. “La Corea del Nord – si legge nel documento – non ha fermato i suoi programmi nucleari e missilistici e continua a sfidare le risoluzioni del Consiglio di attraverso un massiccio incremento di ...

Corea del Nord - l’Onu : “Non ha fermato programma nucleare e missilistico”. Usa a Cina e Russia : “Rispettare sanzioni” : La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. È quanto emerge da un rapporto commissionato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti. “La Corea del Nord – si legge nel documento – non ha fermato i suoi programmi nucleari e missilistici e continua a sfidare le risoluzioni del Consiglio di attraverso un massiccio incremento di ...

Usa approvano sanzioni contro una banca russa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - ministro Esteri : gli USA sono dipendenti dalle sanzioni - : Il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif ha affermato che gli Stati Uniti sono diventati dipendenti dalle sanzioni. "Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro due ministri della Turchia. ...

Le Filippine non temono le sanzioni USA per l'acquisto di armi in Russia - : Il ministro degli Esteri filippino Alan Peter Cayetano ha dichiarato che il suo Paese non intende rinunciare all'acquisto di armi russe, nonostante le possibili sanzioni di Washington. Cayetano ha ...

sanzioni USA alla Turchia per ottenere rilascio di Andrew Brunson : Le Sanzioni minacciate giorni fa dal presidente Trump ai danni della Turchia sono realmente entrate in vigore. Il rifiuto delle autorità di Ankara di revocare gli arresti domiciliari al pastore ...

Usa-Cina - escalation sui dazi. Trump alza le sanzioni dal 10% al 25% su 200 miliardi di import : Nella notte l’Ufficio del Rappresentante commerciale della Casa Bianca guidato dal falco protezionista Robert Lighthizer ha emesso un comunicato che annuncia formalmente la richiesta del Presidente di alzare le sanzioni al 25%, dal 10% inizialmente ipotizzato, su ben 200 miliardi di dollari di import made in China...

Usa : se Iran cambia - stop a sanzioni : 0.48 Gli Usa sono pronti a mettere fine alle sanzioni all'Iran se Teheran cambia atteggiamento.Lo afferma un portavoce del Consiglio alla sicurezza nazionale Usa. "Se il regime Iraniano cambia il suo comportamento nelle modalità che abbiamo identificato, gli Stati Uniti sono pronti ad agire per mettere fine alle sanzioni, ripristinare le relazioni diplomatiche e commerciali, consentire all'Iran di avere tecnologia avanzata e sostenere il ...

Senatori USA avvertono Berlino-Parigi-Londra dei rischi per elusione sanzioni contro Iran - : Alcuni Senatori repubblicani hanno inviato delle lettere alle rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti di Germania, Francia e Regno Unito mettendo in guardia dai propositi di questi Paesi di ...

Il governo turco non rispetterà le sanzioni USA contro l'Iran : Il governo turco ha chiarito che non intende conformarsi alla 'linea dura' adottata da Trump nei confronti dell'Iran. Le autorità di Ankara hanno infatti annunciato di volere salvaguardare le ...

Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia - Trump minaccia sanzioni : Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia, Trump minaccia sanzioni Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia, Trump minaccia sanzioni Continua a leggere L'articolo Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia, Trump minaccia sanzioni proviene da NewsGo.