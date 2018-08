Le riprese del film standalone su Flash inizieranno il prossimo Febbraio

Modica - Consiglio comunale : la minoranza sollecita le riprese televisive delle riunioni : Durante l'ultimo Consiglio comunale di Modica è stata sottolineata da Salvatore Poidomani - Consigliere di Modica 2038 - l'importanza di effettuare le riprese televisive integrali delle sedute a ...

Attenti al gorilla - al via le riprese del nuovo film di Luca Miniero con Frank Matano : ROMA - Sono partite a Salerno le riprese di Attenti al gorilla , diretto da Luca Miniero con protagonisti Frank Matano, Cristiana Capotondi... e un gorilla . Come ci si sente se all'improvviso ci si ...

Rosy Abate 2/ Foto - al via le riprese : Giulia Michelini torna a vestire i panni della Regina di Palermo : In tanti l'attendevano, ed ecco che la conferma è arrivata. Oggi sono iniziate le riprese di Rosy Abate 2, lo spin off di "Squadra Antimafia" con la bravissima Giulia Michelini(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Venezia : riprese le ricerche del sub disperso al largo di Jesolo : riprese questa mattina a Jesolo (Venezia) le ricerche dell’uomo disperso dal pomeriggio di sabato mentre era impegnato un’immersione al largo della spiaggia di Cortelazzo. Il 59enne, appassionato subacqueo, era uscito con un’imbarcazione assieme a un gruppo di amici. Dopo una prima immersione sarebbe risalito dicendo di accusare un malore, per poi scomparire alla vista dei compagni, che hanno allertato la Guardia Costiera. Sul ...

Alessandro Siani incontra i giffoners : 'A breve le riprese del mio nuovo film' : E il nuovo film? Uscirà a Natale 2019, si chiamerà 'Il giorno più bello del mondo' e sarà diretto dallo stesso Siani: 'Le riprese - spiega - iniziano il primo ottobre per arrivare in sala a Natale ...

Parte la produzione de La Casa di Carta 3 - al via le riprese della nuova stagione con l’entusiasmo del cast (foto) : Il produttore Jesús Colmenar ha confermato quel che tutti i seguaci in attesa di novità su La Casa di Carta 3 stavano aspettando: la produzione dei nuovi episodi è ufficialmente partita. La terza Parte della saga dei rapinatori della Zecca di Stato spagnola capitanati dal geniale "Professore" Sergio Marquina (Alvaro Morte) è pronta a tornare in azione dopo il colpo milionario messo a segno con successo nella prima stagione, divisa in due ...

Patrick Dempsey torna in Italia per le riprese del suo ultimo film : Patrick Dempsey, l'attore divenuto famoso grazie all'interpretazione del neurochirurgo Derek Shepherd in Grey's Anatomy, è pronto per tornare in Italia. Il sex symbol statunitense, ospite dell’evento Maine Voices Live, si è raccontato in una lunga intervista in cui ha trattato tutti i temi della sua lunga e fortunata carriera. Dalle corse automobilistiche, sua vera passione, passando per l'interpretazione del neurochirurgo Derek Shepherd fino ad ...

Matteo Renzi in tv : al via le riprese del documentario su Firenze. Pronto l’accordo con Mediaset : Matteo Renzi Il primo ciak è avvenuto in piazza Santa Croce a Firenze. E in scena c’era lui: Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd ha registrato le prime scene del documentario in quattro puntate dedicato al capoluogo toscano e prodotto da Lucio Presta, di cui sarà il protagonista in qualità di voce narrante. In veste di novello divulgatore, il politico si prepara al debutto in tv: Mediaset, infatti, avrebbe già Pronto per lui un ...

Joker - il film/ Joaquin Phoenix nei panni del nemico di Batman : la data ufficiale e l’inizio delle riprese : Joker, il film, Joaquin Phoenix nei panni del nemico indiscusso di Batman: ecco la data ufficiale della pellicola al cinema e l’inizio delle sue riprese, tutte le info.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Al via le riprese de Le Regole del Delitto Perfetto 5 - il cast di How to Get Away with Murder riunito per la nuova stagione : Il cantiere de Le Regole del Delitto Perfetto 5 (How to Get Away with Murder il titolo originale della serie) ha aperto i battenti: la produzione dei nuovi episodi della serie ABC è ufficialmente iniziata, come hanno testimoniato gli attori del cast Aja Naomi King, Conrad Ricamora, Karla Souza e Charlie Webber mostrando scatti sui social dalla prima riunione per la lettura del copione della première le cui riprese inizieranno a breve. I ...

Capitan Sciabola e il tesoro di Lama Rama - Italia 1/ Costo delle riprese record in Norvegia (14 luglio 2018) : Capitan Sciabola e il tesoro di Lama Rama, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Tuva Novotny e Anders Baasmo Christiansen, alla regia John Andreas Andersen. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:45:00 GMT)

Rosy Abate 2 - inizio riprese : svelata la data del ritorno sul set di Giulia Michelini : La Regina di Palermo sta per tornare. Ci sono news importanti per la fiction Rosy Abate 2. L’inizio riprese è stato fissato. Gli attori torneranno sul set molto presto. Chi si era preoccupato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per l’assenza della serie tv con Giulia Michelini potrà quindi tirare un sospiro di sollievo. Rosy Abate 2 inizio riprese: dubbi e paure dei fan La presentazione dei palinsesti Mediaset e gli ...

'Downton Abbey' dal piccolo al grande schermo : al via le riprese del film - TV/Radio - Spettacoli : A tre anni dalla fine della serie tv, 'Downton Abbey' diventa un film. La saga dell'aristocratica famiglias Crawley approda sul grande schermo, con l'atteso film 'Downton' le cui riprese cominceranno ...

Mondiali - Fifa : meno riprese tv a donne sexy/ Russia 2018 - sessismo più frequente del razzismo : La Fifa denuncia troppo sessismo ai campionati di calcio di Russia e chiede di ridurre al minimo la ripresa televisiva delle bellle ragazze allo stadio(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:57:00 GMT)