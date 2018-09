Le riprese del film standalone su Flash inizieranno il prossimo Febbraio

Terremoto Centro Italia : riprese le operazioni di rimozione delle macerie della basilica di San Benedetto di Norcia : A seguito dei crolli causati dal Terremoto del 2012, le operazioni di rimozione delle macerie all’interno della basilica di San Benedetto di Norcia sono riprese oggi. “In questi giorni si sta realizzando in laboratorio una piattaforma in ferro che verra’ montata giovedi’ all’interno della chiesa e che ci permettera’ di arrivare al livello delle macerie, oggi stratificate per circa tre metri di altezza“, ...

Casting per comparse in 1994 a Roma e Olbia - come partecipare alle selezioni per le riprese della terza stagione : Al via nuovi Casting per comparse in 1994 a Roma, in vista delle riprese della terza stagione della trilogia ideata da Stefano Accorsi per raccontare gli anni di Tangentopoli e della fine della Prima Repubblica sotto i colpi dell'inchiesta Mani Pulite. Il 24 luglio scorso sono iniziate ufficialmente le riprese del terzo ed ultimo capitolo della serie Sky prodotta dalla Wildside, che dopo il successo delle prime due stagioni 1992 e 1993 ...

Insegnamento della storia dell'arte a scuola - i pentastellati ripresentano una proposta di legge : Poiché siamo convinti che alla cultura debba essere riservata la stessa importanza dell'economia, della sanità, della sicurezza, della giustizia e dell'istruzione, riteniamo necessario intervenire al ...

TEMPTATION ISLAND VIP/ Ultimi giorni prima dell’inizio delle riprese : anche Lenticchio tra i tentatori? : TEMPTATION ISLAND Vip 2018, coppie e news. Cast in partenza: ecco come stanno vivendo le coppie protagoniste gli Ultimi giorni prima dell'inizio dell'avventura....(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:37:00 GMT)

La strada di casa 2 su Rai1 nel 2019 - riprese in corso per la seconda stagione del giallo con Alessio Boni (foto) : Grande attesa per l'arrivo de La strada di casa 2 su Rai1: nel 2019 andrà in onda la seconda stagione della fortunata serie con protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere prodotta dalla casanova Multimedia di Luca Barbareschi, per la regia di Riccardo Donna. Il cast artistico e tecnico è tornato sul set ai primi di agosto per dare il via alle riprese dei nuovi episodi della serie, rinnovata da Rai1 per una seconda stagione dopo ...

Docufilm di Renzi su Firenze : le prime foto delle riprese : Un'idea non da poco, contando la portata internazionale della piattaforma e i suoi oltre 117 milioni di utenti in tutto il mondo. Il 22 agosto, il set si sposterà a Palazzo Medici Riccardi, ex sede ...

Le prime foto di Matteo Renzi da conduttore TV : al via le riprese del suo docufilm su Firenze : "Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno che coltivo da anni. Perché dentro Firenze non c'è il passato: c'è il futuro #magia", ecco le parole usate da Matteo Renzi su Twitter a corredo di alcune immagini del docufilm su Firenze in cui lui veste i panni di guida d'eccezione.Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno ...

Gli anni amari : al via le riprese del film su Mario Mieli : Ed è soprattutto il ritratto di un ragazzo la cui genialità, la cui libertà interiore e la cui gioia di vivere erano troppo intense per il mondo che lo circondava . Il regista ha proseguito: " Mieli ...

Matteo Renzi - al via le riprese del documentario sulle bellezze di Firenze : Il documentario sulle bellezze di Firenze con Matteo Renzi pare che alla fine si fara'. Ad annunciare il via alle riprese è stato direttamente il produttore Lucio Presta che nelle scorse ore ha postato la foto del primo ciak su Instagram. Come trapelato negli ultimi mesi, questo progetto televisivo vedrebbe protagonista l'ex primo ministro italiano [VIDEO], nonché ex sindaco fiorentino, ed ex Presidente della provincia di Firenze. Considerate le ...

Il dramma di Lady Gaga durante le riprese del film È nata una stella : “Sono scappata dal set” : Il debutto da protagonista sul grande schermo di Lady Gaga in a Star is Born sembra un successo annunciato. La stampa americana che l'ha visto in anteprima ne è già entusiasta e ne tesse le lodi in vista del debutto mondiale alla Biennale di Venezia alla fine di agosto. Eppure sul set non è stato semplice per la popstar portare a termine le riprese. La diva newyorchese ne ha parlato a Entertainment Weekly, che ha dedicato a lei e al regista ...

Matteo Renzi - il 19 agosto prime riprese della serie su Firenze : inizia nel palazzo della Provincia e “occupa” piazza Duomo : Il 19 agosto la vita da Cicerone partirà da dove era iniziata quella da politico, palazzo Medici Riccardi. Dopo i primissimi ciak, le riprese della serie dedicata alla storia e alle bellezze di Firenze raccontate da Matteo Renzi saranno nel palazzo della Provincia, dove il senatore di Rignano era di casa agli albori della sua carriera. Due giorni, in interna prima di spostarsi in piazza Duomo, che è stata affittata e verrà in parte chiusa anche ...

Matteo Renzi - partono le riprese del docufilm su Firenze : la sboronata - cosa affitta : ... Renzi esordirà da palazzo Medici Riccardi, che solo per caso è oggi anche la sede della provincia di Firenze, trampolino di lancio della sua carriera politica.

Al via le riprese della nuova fiction Mediaset “Non Mentire”. Un thriller relazionale avvincente : Sono iniziate le riprese di “Non Mentire“, la nuova appassionante fiction targata Mediaset prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli. La nuova fiction tv, prossimamente in onda su Canale 5, vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Al via le riprese della nuova fiction Non Mentire Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono già sul set della nuovissima serie tv Mediaset, Non Mentire. Al via le riprese della ...