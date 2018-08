Le Iene | il ritorno di Ilary Blasi è «in divenire» | Nadia Toffa dà appuntamento a

davidemaggio

: Le Iene | Nadia Toffa | Ritorno a settembre - infoitcultura : Le Iene | Nadia Toffa | Ritorno a settembre - Anhxtanh1702 : Nadia Toffa, il ritorno: Sono pronta, a settembre tornerò alla conduzione de Le Iene/La Verità 24h: - FabioTraversa : RT @tvblogit: Nadia Toffa torna a Le Iene: 'Ci vediamo a settembre' -

(Di sabato 4 agosto 2018)L’unica certezza, per ora, è checondurrà il Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality di Canale 5 debutterà già a settembre e la signora Totti, confermatissima, ci sarà. I prossimi impegni della presentatrice, tuttavia, sembra abbiano accusato dei contraccolpi dopo un’estate televisiva per lei molto densa ma anche meno brillante del previsto. Al momento, infatti, ildialla guida de Lenon sarebbe così scontato. Ed anzi, c’è chi ipotizza che lanon ci sarà. Interpellata sull’argomento dal settimanale Chi, la conduttrice ha spiegato che è “ancora tutto in“. E che, insomma, di definito non ci sarebbe nulla. Intanto, animate da questa incertezza, le voci, lanciate dalla stessa rivista, di un possibile addio della conduttrice al programma di Italia 1 si fanno insistenti. Gli impegni ...