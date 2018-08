calcioweb.eu

: #Lazio sconfitta in amichevole, alla Friends Arena di Solna è l'#Arsenal ad avere la meglio per 2-0 #ArsenalLazio - spaziocalcio : #Lazio sconfitta in amichevole, alla Friends Arena di Solna è l'#Arsenal ad avere la meglio per 2-0 #ArsenalLazio - CalcioWeb : #Lazio, sconfitta contro l'Arsenal: #Aubameyang grande protagonista - LazioChannel : Il finale di #ArsenalLazio: prima sconfitta tra i rimpianti per la #Lazio -

(Di sabato 4 agosto 2018) Lacontinua la preparazione in vista della prossima stagione,in amichevolel’Arsenal, un avversario dispessore, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Nelson ed, in particolar modo l’attaccante ex Borussia informa. Indicazioni per Inzaghi che guarda con fiducia all’inizio del campionato. Arsenal-2-0 Marcatore: 20′ Nelson (A), 64′(A) Arsenal (4-4-2): Leno; Lichtsteiner (62′ Bellerin), Holding (77′ Mavropanos), Chambers (77′ Papastathopoulos), Maitland-Niles; Nelson (46′ Guendouzi), Xhaka (62′ Elneny), Torreira (62′ Özil), Iwobi (62′ Mkhitaryan); Lacazette (77′ Smith Rowe), Nketiah (46′). A disp.: Cech, Mustafi. All. Unai Emery(3-5-2): Proto; Wallace (70′ Bastos), Acerbi (70′ Caceres), Radu ...