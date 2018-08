Lauda | l' ex pilota è uscito dal coma artificiale

Niki Lauda - trapianto di polmone : "condizioni gravi"/ Ultime notizie come sta? L'ex pilota ha le sue colpe.. : Niki Lauda , trapianto di polmone : è grave. L'intervenuto è riuscito, ma L'ex campione di Formula 1 è in condizioni critiche. Le Ultime notizie sul L'ex campione.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:16:00 GMT)

F1 - gli aggiornamenti sulle condizioni di Lauda : parla il medico che ha operato l’ex pilota : Il medico che ha eseguito l’operazione di Niki Lauda ha espresso cauto ottimismo circa le condizioni del presidente non esecutivo Mercedes C’è cauto ottimismo da parte dei medici sulle condizioni di Niki Lauda , tre volte campione del mondo di Formula 1 e presidente onorario della Mercedes, ricoverato in rianimazione a Vienna dopo essere stato sottoposto d’urgenza a un trapianto di polmone. © Photo4 / LaPresse “Al ...

Chi è Niki Lauda - ex pilota austriaco di Formula 1 - : Nato nel '49, ha vinto 2 titoli mondiali con la Ferrari e 1 con la McLaren. Nel 1976 il grave incidente nel Gran Premio di Germania, dopo il quale è tornato a correre. Ritiratosi nel 1985, si è ...

Niki Lauda - il 69 ex pilota austriaco operato a Vienna : “Trapianto di polmone dopo grave patologia” : L’ex campione di Formula 1 Niki Lauda è ricoverato in gravi condizioni. Il 69enne austriaco ha dovuto sottoporsi a un trapianto di polmone giovedì all’ospedale generale di Vienna, a causa di una grave malattia. Ad annunciarlo è stato lo stesso ospedale, secondo quanto riportano i media austriaci. L’intervento è stato eseguito con successo da Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico di chirurgia toracica, e Konrad Hötzenecker. Lauda è in ...