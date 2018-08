L' anima in vacanza

Vacanza con amici - a 4 zampe - sulle spiagge per i nostri animali : Per il divertimento, un campo di agility dog - sport cinofilo che consiste in un percorso a ostacoli ispirato all'ippica - offre due volte a settimana corsi gratuiti di educazione cinofila con la ...

Trasportare gli animali - In vacanza con gli amici a quattro zampe : Cera una volta il classico trasportino, la valigetta aerata, morbida o rigida e disponibile in varie dimensioni. Era il sistema che permetteva di effettuare un viaggio con un gatto o un cane, ma anche un coniglio, una tartaruga o qualunque altro animale domestico, al seguito. Una sorta di cella male sopportata da alcuni, in particolare quando il viaggio da affrontare è piuttosto lungo, per i pochi spazi a disposizione che impediscono di cambiare ...

Estate - italiani in viaggio con i loro animali : i consigli per una vacanza perfetta : Quest’Estate parte in vacanza con il proprio animale quasi un italiano su tre (29%) che lo possiede grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che solo una minoranza del 15% rinuncia perché non è possibile accoglierlo nella struttura mentre per i restanti si tratta di una scelta. Sono dunque 6,2 milioni – sottolinea la ...