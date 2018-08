L’allarme di De Laurentiis | “Napoli-Milan? Il San Paolo farà schifo”

calcioweb.eu

(Di sabato 4 agosto 2018) Si avvicina l'inizio del campionato di Serie A, un problema può essere rappresento dalle condizioni degli stadi dopo la lunga pausa. In particolar modo allarme da parte del presidente De, ecco le parole a Radio Kiss Kiss: "Per la partita contro ilil Sansarà uno schifo, anche se Auricchio continua a dire che entro quella data sarà pronto. Sono abituato alle bugie di Auricchio, fatica a stare dove sta. Aveva detto di avere 25 milioni di euro per i lavori allo stadio San, pur sapendo del dissesto del comune. Voleva essere aiutato dal credito sportivo ma con un dissesto in atto è impossibile. Ho dovuto chiedere io al presidente della Regione De Luca, di avere ulteriori fondi".