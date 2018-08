La Storia siamo loro

Ecco perché siamo la generazione più fortunata della Storia : Alcuni giorni fa mi sono imbattuto in una citazione del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, lo ammetto, montagna impervia, quasi inaccessibile per scalatori imberbi come me, comunque in questo caso sono riuscito per lo meno ad arrivare al campo base.In esso il filosofo dichiara che il genio non è poi così raro, ma che a esserlo sono le cinquecento mani che servono a renderlo luminoso, ovvero tutta quella serie di circostanze, ...

Us Catanzaro - Noto : 'Con le nuove maglie ci siamo ripresi un altro pezzo di Storia' - VIDEO - : "Con le nuove maglie ci siamo ripresi un altro pezzo di storia". Così il presidente dell'Us Catanzaro, Floriano Noto, nel giorno della presentazione delle nuove maglie della prossima stagione in serie ...

Gilda Ambrosio smentisce la Storia con Stefano De Martino : “Siamo amici” : Gilda Ambrosio e Stefano De Martino sono fidanzati? Lei smentisce tutto e chiarisce quali sono i sentimenti per il ballerino Sulla presunta storia d’amore tra Gilda Ambrosio e Stefano De Martino tanto si è mormorato in questi giorni. Le ultime indiscrezioni, nello specifico, pare che vedrebbero i due felicemente innamorati. Sempre secondo questa tesi, inoltre, […] L'articolo Gilda Ambrosio smentisce la storia con Stefano De Martino: ...

“Siamo sconvolti”. Muore a 39 anni il giorno prima delle nozze. Una Storia tristissima che commuove tutta Italia : Probabilmente una storia triste come questa è difficile trovarla. Immaginate il giorno più bello della vita che si tramuta in incubo. I fiori, i canti, l’abito bianco. Aveva progettato tutto nei minimi dettagli, perché quello di sabato doveva essere il giorno più bello della sua vita, quello di quel “sì” che sarebbe stata l’ennesima conferma dell’amore che Simona Bottoli provava per il suo Gian Paolo Bottenghi. Una relazione ...

Belen Rodriguez conferma la fine della Storia con Iannone : “Ci siamo presi una pausa” : “Con Andrea ci siamo presi una pausa e sono certa che ne valga la pena. Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono”: a parlare così è Belen Rodriguez che al settimanale Chi ha confermato voci che circolavano già da tempo. La storia con Iannone sarebbe quindi in stand by, con lei pronta a dedicarsi al programma Balalaika, cioè l’approfondimento di Canale5 sui Mondiali di calcio di Russia 2018, insieme a ...

Chiudere i porti : come siamo arrivati fin qui e cosa ci insegna la Storia : In nome della stessa sicurezza stiamo costruendo un mondo estremamente violento e in cui, soprattutto, la violenza diventa contesto: siamo immersi nella violenza e nemmeno ce ne accorgiamo. Qualcuno ...