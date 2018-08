La posta degli amori sfigati È sempre Cupido che ti cerca

Di Maio : “Pronta proposta di legge sul reddito di cittadinanza. E studiamo copertura totale dei costi degli asili nido” : “La proposta di legge sul reddito di cittadinanza è pronta e stiamo già lavorando in coordinamento con il Mef per gli ultimi dettagli. Avrete modo a breve di discutere di tutti i dettagli della misura in questo ramo del Parlamento”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio rispondendo al question time al Senato. “E’ una delle priorità di questo governo”, ha ribadito il leader M5s, ...

Che fine ha fatto la proposta M5s sul taglio degli stipendi ai Parlamentari? : "In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo è osceno che un rappresentante del popolo si porti a casa tra i 14mila e i 15mila euro" (Di Maio, 15 febbraio 2018). Ancora Di Maio: il primo...

A quale libro somiglia il nostro Paese? La risposta degli scrittori : È stato Roquentin a cambiare? O è stato il mondo? Mura, giardini e caffè vengono bruscamente assaliti da nausea; altre volte Roquentin si sveglia in una giornata malefica: qualcosa è in putrefazione ...

Si avvicina la reunion degli Oasis? Arriva la proposta di Liam a Noel Gallagher : “Pago da bere” : La reunion degli Oasis potrebbe diventare presto realtà? Questo è quanto fa sperare Liam Gallagher, che lancia il suo guanto al fratello Noel per un possibile ritorno sulle scene dello storico gruppo. La notizia Arriva nel giorno del ritorno di Noel Gallagher con nuoco singolo rilasciato con gli High Flying Bird, con un occhio puntato alla riconciliazione della band: "Ti perdono, rimettiamo insieme la grande O". La divisione del gruppo ...

Violento acquazzone : auto bloccata nel sottopasso - spostato atterraggio degli aerei : Un Violento acquazzone si è abbattuto su Torino e provincia, in particolare sulla zona nord-occidentale, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 luglio 2018. Le strade si allagate un po' ovunque in ...

Niccolò Bettarini - il fotomontaggio commovente del papà. E su Instagram posta i precedenti degli aggressori : Niccolò Bettarini sarebbe stato aggredito e accoltellato solo perché figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. E il padre pubblica su Instagram una stories che mette in risalto la...

Raggi posta video degli "scrocconi" sul bus : Non solo gli "incivili" ma anche gli "scrocconi" finiscono nel mirino di Virginia Raggi . Dopo aver postato il filmato di una bicicletta a noleggio gettata nel Tevere, la sindaca di Roma si scaglia, ...

Raggi posta video degli 'scrocconi' sul bus : 'Ecco gli incivili' /Guarda : 'Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate cosa accade quando i cittadini onesti scoprono gli 'scrocconì'. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook postando il ...

La posta degli amori sfigati Se ci tiene davvero - sarà goffo : Il corteggiamento è scienza esatta dici, ed è vero. Poche regole, ma da rispettare con massima precisione. Ecco. Solo qualcuno di molto poco interessato può applicare un tale trattamento, così tarato ...

Windows 10 : un bug scoperto nell’app impostazioni minaccia la sicurezza degli utenti : La nuova app di sistema “impostazioni” si appresta ormai a sostituire completamente il vecchio pannello di controllo che, sebbene pieno di funzionalità, non viene aggiornato da anni ed è destinato a morire. “impostazioni” offre sicuramente un’esperienza utente semplificata con tutte le varie opzioni raggruppate in base alla loro utilità, più veloce e soprattutto piacevole da vedersi con grandi miglioramenti estetici ...

NBA - la proposta degli Houston Rockets - e non solo - : 'Prima la free agency - poi il Draft' : ... che a quel punto pronosticano una proroga nel calendario che li costringerebbe a lavorare anche ad agosto , quando tutti sognano soltanto di andare in vacanza e staccare un po' la spina da un mondo ...

Google porta il Material Theme nelle impostazioni degli Ad e lancia App Maker per G Suite : L'interfaccia dedicata alla personalizzazione dell'esperienza pubblicitaria Google si veste a nuovo con il Material Theme. Intanto arriva App Maker per gli utenti G Suite e presto Goole Tasks avrà la propria applicazione standalone. L'articolo Google porta il Material Theme nelle impostazioni degli Ad e lancia App Maker per G Suite proviene da TuttoAndroid.

Il clima sposta la coltivazione degli olivi a Nord : si va verso il 45° parallelo : I cambiamenti climatici e il variare delle temperature che investono il bacino del Mediterraneo, influenzano l’olivicoltura, spostandone la coltivazione sempre più a Nord, oltre il 45° parallelo. A spiegarlo nel dettaglio con varie posizioni sull’argomento i ricercatori del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e i professionisti del Conaf (Consiglio dell’ordine nazionale ...

MONREALE - CIMITERO DEGLI ORRORI/ Palermo - salme spostate dai loculi per rivendere le sepolture : prete indagato : MONREALE, CIMITERO DEGLI ORRORI: il traffico di loculi scoperto dai carabinieri. Le salme venivano dissepolte e rivendute per migliaia di euro: tra gli indagati anche un prete, don Musumeci.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:18:00 GMT)