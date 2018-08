La nostra prova di UMIDIGI Z2 | bellissimo | ma con un difetto non indifferente

La nostra prova di CUBOT P20 : tutto molto bello - se non ci fosse il notch : CUBOT ha presentato il suo primo smartphonecon notch, che permette di avere cornici particolarmente ridotte, anche se c'è una mancanza importante. L'articolo La nostra prova di CUBOT P20: tutto molto bello, se non ci fosse il notch proviene da tuttoAndroid.

Sul numero di agosto - La nostra prova speciale della Tesla Model 3 - VIDEO : In anteprima e in esclusiva per lEuropa, ecco le prime immagini della Tesla Model 3 che abbiamo provato sulle strade della California. La berlina elettrica è protagonista di un ampio servizio con tanto di prestazioni sul numero di Quattroruote di agosto. Divertente e minimalista. Quest'auto è stata al centro di parecchi interrogativi legati a problemi di produzione e tempi di consegna ai futuri clienti, che in Europa dovranno aspettare fino ...

Luce smart e presa WiFi intelligente di Tuya : la nostra prova : Questi due prodotti Tuya, una presa smart ed un bulbo smart entrambi comandabili attraverso Google Assistant, Amazon Alexa oppure IFTTT, sono dei prodotti che dovrebbero essere presenti in ogni casa. La praticità di poter comandare prese e luci con la voce è impagabile, ed una volta provata l’ebrezza di essere in un film di fantascienza non si torna più indietro: inoltre questi prodotti sono molto economici ma altrettanto validi, e potete ...

OUKITEL K7 è un campione di autonomia - scopritelo nella nostra prova completa : Scopriamo come si comporta OUKITEL K7, il nuovo battery phone del produttore cinese che ancora una volta stupisce per la sua autonomia particolarmente elevata. L'articolo OUKITEL K7 è un campione di autonomia, scopritelo nella nostra prova completa proviene da TuttoAndroid.

Come provare la nostra PWA per Android : Come la maggior parte di voi saprà da tempo è disponibile la nostra UWP ufficiale sviluppata da Gabriele Ciullo per Windows 10 e Windows 10 Mobile. E chi possiede un dispositivo Android? Purtroppo, con la dismissione di Windows 10 Mobile, molti utenti Microsoft sono passati (direi anche giustamente) ad Android e, fino a ieri, l’unico modo che avevate per seguirci era esclusivamente quello di visitare il sito web. Quest’oggi siamo ...

La nostra prova di Elephone A4 : tanto fumo e poco - molto poco - arrosto : Elephone A4 è uno smartphone che può contare su alcune caratteristiche particolari, nonostante abbia un prezzo molto basso, e così abbiamo voluto provarlo, in modo da farci un'idea reale e definitiva di lui. L'articolo La nostra prova di Elephone A4: tanto fumo e poco, molto poco, arrosto proviene da TuttoAndroid.

Outlander Phev MY19 - la nostra prova : (foto: Lino Garbellini – Wired) Con i motori diesel sempre più alle strette, Mitsubishi gonfia i muscoli e parte all’attacco dei benzina grazie al suo cavallo di battaglia il plug-in ibrido nella nuova versione MY19 dell’Outlander Phev. Con i suoi 100mila esemplari venduti in tutto il mondo fino ad ora, l’Outlander è pronto a raccogliere la pesante eredità del Pajero, da poco fuori produzione, storico fuoristrada di Mitsubishi. Per ...

Esami di maturità 2018 - commenti alla prima prova. “Tema sulla Costituzione? La nostra classe dirigente non saprebbe farlo”. “Sulla clonazione traccia difficile” : Testi di Seneca e Marx per “non cadere nella trappola della banalità” se si parla della dote tutta umana dell’immaginazione e brani di Alda Merini per il saggio sulla solitudine nell’era in cui tra smartphone e tv “cerchiamo di infilarci di nuovo nel caos”. Ma sul fronte storico, sia la traccia del saggio breve sulla cooperazione internazionale che quella della Tipologia C sul principio di uguaglianza nella ...

Esami di maturità 2018 - commenti alla prima prova. “Tema sulla Costituzione? La nostra classe dirigente non saprebbe farlo” “Sulla clonazione traccia difficile” : Testi di Seneca e Marx per “non cadere nella trappola della banalità” se si parla della dote tutta umana dell’immaginazione e brani di Alda Merini per il saggio sulla solitudine nell’era in cui tra smartphone e tv “cerchiamo di infilarci di nuovo nel caos”. Ma sul fronte storico, sia la traccia del saggio breve sulla cooperazione internazionale che quella della Tipologia C sul principio di uguaglianza nella ...

OUKITEL WP5000 - la nostra prova del nuovo rugged cinese : Scopriamo come si comporta OUKITEL WP5000, il nuovo rugged phone del produttore cinese che non disdegna una buona autonomia. L'articolo OUKITEL WP5000, la nostra prova del nuovo rugged cinese proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Beta su Mi MIX 2S - le novità nella nostra prova (video) : MIUI 10 è ufficiale e l'abbiamo testata in versione Beta su Xiaomi Mi MIX 2S. Ecco tutte le novità nel nostro articolo dedicato con video, foto e screenshot. L'articolo MIUI 10 Beta su Mi MIX 2S, le novità nella nostra prova (video) proviene da TuttoAndroid.

Conte alla prova fiducia : «Europa la nostra casa - ma più vicina alla gente». Oggi fiducia al Senato - domani alla Camera : E' il contratto di governo la pietra angolare su cui si fonda la casa comune di 5Stelle e Lega, l'esecutivo gialloverde. E Giuseppe Conte, Oggi in Senato per chiedere la fiducia al...

Conte alla prova fiducia : 'Europa la nostra casa - ma più vicina alla gente' : È il contratto di governo la pietra angolare su cui si fonda la casa comune di 5Stelle e Lega, l'esecutivo gialloverde. E Giuseppe Conte, oggi in Senato per chiedere la fiducia al 'governo del ...

Vernee M6 - ecco la nostra prova del bellissimo medio gamma cinese : Scopriamo come funziona Vernee M6, il medio gamma del produttore cinese con schermo 18:9 e spessore decisamente ridotto. L'articolo Vernee M6, ecco la nostra prova del bellissimo medio gamma cinese proviene da TuttoAndroid.