La lezione della bomba d' acqua | in settembre lavori sulle fogne

Salvini - la strategia per il Sud 'La lezione della Lega italica' : “Invito i leghisti a scendere al Sud, senza prevenzioni e passaporto, ne vale la pena. Sarete trattati da signori”. Si esprime in questi termini, Marcello Veneziani... Segui su affaritaliani.it

Il tweet della Boschi per l'elezione a sindaco della Neri : "Felice della vittoria di Simona. Così scrive Maria Elena Boschi in un tweet lanciato dopo l'elezione a sindaco di Simona Neri al comune di Laterina Pergine Valdarno , territorio della provincia di ...

Laura Chiatti dà una lezione al direttore della rivista di gossip : 'ma quale pancetta?! Sta lanciando un messaggio sbagliato' : 'S ono scatti modificati', ha infatti affermato la Chiatti accusando il giornale di cronaca rosa. Alle accuse dell'artista italiana ha risposto Mayer in persona, che a sua volta ha accusato la moglie ...

Laura Chiatti dà una lezione al direttore della rivista di gossip : “ma quale pancetta?! Sta lanciando un messaggio sbagliato” : Laura Chiatti si scaglia ancora contro il direttore del giornale che l’ha sbattuta in prima pagina con una pancia finta Laura Chiatti mostra la sua pancia piatta, dopo che il direttore del giornale di gossip ha ribadito la sua posizione per quanto riguarda le foto pubblicate. L’attrice italiana, sbattuta tra le pagine di ‘Di Più‘, era stata fotografata con una pancia rotonda, per cui si era ipotizzata la sua terza ...

La lezione di Trump agli economisti della sinistra : perché la sua ricetta funzione : Nei primi 18 mesi di governo, comunque, ha dato un assaggio concreto di dove l'economia reale americana possa arrivare . Per ora e' il 4,1% in un solo trimestre, che sembrava un miraggio a tanti, non ...

Venezia 75 : ecco le giurie della selezione ufficiale : A seguito dell'annuncio del programma ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2018, sono stati diffusi anche i nomi che formeranno le giurie di Venezia 75 . A ...

Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema : Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema del paese. In pratica, l’emendamento darà al partito di governo il potere di accelerare la nomina del prossimo presidente della Corte Suprema, in sostituzione The post Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema appeared first on Il Post.

Margot Robbie volto della collezione Coco Neige di Chanel : La collezione Coco Neige di Chanel Disponibile in boutique a partire da luglio , la capsule Coco Neige di Chanel è una linea interamente dedicata agli sport invernali, sulla neve e dopo lo sci. Ogni ...

La lezione del Tap ai complottisti della Xylella : “Hanno addirittura accusato la Tap di aver diffuso la Xylella apposta per poter spostare gli ulivi più facilmente. Ma la verità è che proprio la Tap vuole invece essere in prima linea nella lotta per fermare il contagio. Già il morbo sta arrivando in Basilicata, e c’è il rischio che arrivi in tutto

lo spot della 500 - le panda - i maglioni - monti - crozza e la lezione di barenboim : tutto marchionne - Media e Tv : Forse avrebbe potuto fare politica solo in America, dove era meno coinvolto emotivamente, se il suo grande amico Joe Biden, il vice di Obama, si fosse candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Nei ...

Elezione diretta del presidente della Repubblica : domani se ne discute a Milano : A un'Italia Forte serve un presidente forte. E' questo il titolo della tavola rotonda in programma per domani, giovedì 19 luglio a Milano, nella Sala Gonfalone del Grattacielo Pirelli in via Filzi 22,...

Pd - per la segreteria Zingaretti punta sui risultati della rielezione in Lazio. Ma ci sono anche vecchi atti e obiettivi ripetuti : Nicola Zingaretti dà il via alla sua campagna elettorale per la segreteria del Partito democratico. E lo fa distribuendo un opuscolo in cui sono elencati i “100 fatti in 100 giorni” realizzati durante questi quattro mesi e mezzo passati dalla rielezione a presidente della Regione Lazio, avvenuta il 4 marzo scorso. Un ruolo privilegiato quello del governatore rispetto ai suoi potenziali competitor alla leadership del centrosinistra, vista la ...

“Ennstal Classic” a Gröbming : schierati tre esemplari della collezione FCA Heritage : Dal 18 al 21 luglio andrà in scena la 26esima edizione della “Ennstal Classic” a Gröbming, in Austria, che si snoda lungo le più belle strade alpine della Stiria FCA partecipa all’edizione 2018 della Ennstal Classic, che si svolgerà dal 18 al 21 luglio nella regione della Stiria. Si tratta della 26esima edizione di un evento che esordì nel 1993 con la partecipazione di 35 vetture ed è diventato, con il tempo, un punto di ...

Pier Camillo Davigo è stato il magistrato più votato nell’elezione dei due nuovi membri togati del Consiglio superiore della magistratura : Pier Camillo Davigo, ex pubblico ministero di Tangentopoli e oggi presidente della II sezione della Corte di Cassazione, è uno dei due nuovi “membri togati”, cioè provenienti dalla magistratura, del Consiglio superiore della magistratura (CSM), il principale organo di autogoverno The post Pier Camillo Davigo è stato il magistrato più votato nell’elezione dei due nuovi membri togati del Consiglio superiore della magistratura ...