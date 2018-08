La felice intesa tra cristiani e musulmani nella Savana africana

La tregua sui dazi fa felice Berlino (e i colossi auto tedeschi). Ma Parigi gela l'intesa : "Servono chiarimenti" : Chi abbia provato il maggiore sollievo all'annuncio di una "nuova fase" senza più dazi (automobili incluse) nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea lo si può dedurre, senza troppi sforzi, dalla giornata in borsa: a Francoforte i titoli delle case automobilistiche tedesche Bmw e Volkswagen hanno iniziato la seduta in forte rialzo. Volkswagen ha subito guadagnato il 3,43%, Bmw il 4% per poi attestarsi scendere ...