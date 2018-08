La crescita economica dell’Italia rallenta

Prosegue la fase di rallentamento della crescita economica : Roma, 3 ago., askanews, - Prosegue la fase di rallentamento della crescita economica in Italia. E' quanto emerge dalla nota mensile dell'istat. 'L'indicatore anticipatore - si legge nella nota - ...

Istat : prosegue fase rallentamento crescita economica : Roma, 3 ago., askanews, - prosegue la fase di rallentamento della crescita economica in Italia. E' quanto emerge dalla nota mensile dell'Istat. 'L'indicatore anticipatore - si legge nella nota - ...

Rallenta la crescita economica dell'Eurozona : "I dati finali del PMI confermano che l'economia dell'Eurozona ha iniziato il terzo trimestre ad passo più lento . A luglio, i tassi di espansione della produzione e dei nuovi ordini sembra abbiano ...

Cina renderà più maturo il mercato dei consumi - per dare ulteriore impulso al principale motore della crescita economica : ... come quelli turistico, culturale, sportivo, sanitario, pensionistico, dell'educazione e della formazione, e dell'economia domestica, che sono caratterizzati da una domanda in forte crescita. ...

Cina - crescita economica come da attese al 6 - 7% - ex 6 - 8% - : ... d'altro canto, il Paese vede apparire una crescita sempre più moderata, e il rallentamento della crescita è un noto rischio per l'economia", ha aggiunto Zhou. La crescita degli investimenti ...

Lagarde - Fmi - : crescita economica globale stabile - ma non in Europa - : Gli investitori monitoreranno con attenzione le parole del numero uno della Fed per capire se la visione dell'Istituto sulla politica monetaria sia cambiata in un contesto in cui i dati ...

Usa : rapporto Fmi conferma crescita del 2 - 9 per cento nel 2018 ma ripresa economica mondiale fragile : Washington, 16 lug 21:21 - , Agenzia Nova, - Il Fondo monetario internazionale , Fmi, ha confermato oggi le previsioni di aprile sull'economia statunitense, sottolineando però la vulnerabilità... , Res,

Singapore : rallentamento crescita economica nel secondo trimestre : Singapore, 13 lug 07:27 - , Agenzia Nova, - Il tasso di crescita dell'economia di Singapore ha subito una contrazione nel secondo trimestre dell'anno. Il Pil della Città-Stato è cresciuto tra aprile e giugno del 3,8 per cento su base annua, meno del 4 per cento previsto ...

crescita - Commissione Ue taglia le stime sul Pil italiano : “Riaffiorano timore e incertezza in politica economica” : A differenza di Mario Draghi che aveva suggerito di “aspettare i fatti prima di dare un giudizio“, la Commissione europea rivede al ribasso le stime sul pil dell’Italia. Rispetto alle previsioni di maggio, mese in cui il nuovo governo non si era ancora insediato, il prodotto interno lordo per il 2018 viene limato di 0,2 punti percentuali sulla base di “timore o incertezza riaffioranti in materia di politica ...

La Commissione Ue : i dazi pesano sulla crescita economica. L'Italia rallenta : +1 - 3% nel 2018 e +1 - 1% nel 2019 : In Italia, «l'eventuale riemergere di preoccupazioni o incertezze sul futuro delle politiche economiche e un possibile travaso dell'aumento dei rendimenti dei titoli pubblici sui costi di ...

La Commissione Ue : ?i dazi pesano sulla crescita economica. L’Italia rallenta : ?+1 - 3% nel 2018 e +1 - 1% nel 2019 : In Italia, «l’eventuale riemergere di preoccupazioni o incertezze sul futuro delle politiche economiche e un possibile travaso dell’aumento dei rendimenti dei titoli pubblici sui costi di finanziamento delle imprese potrebbero peggiorare le condizioni finanziarie e pesare sulla domanda interna»....

Grecia : Tsipras - governo punta a rafforzare dinamica crescita economica anche con aumento stipendi : "Il nostro piano è chiaro, assumere le iniziative necessarie affinché la dinamica di crescita dell'economia greca venga ulteriormente sostenuta, per proteggere la popolazione del lavoro. I salari ...

Infrastrutture : Ram - crescita economica Italia transita per Brennero : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “L’Italia sta vivendo una fase di graduale ripresa economica trainata soprattutto dall’export e la marco-area europea rappresenta il suo principale partner commerciale, con il quale vengono scambiati il 57,6% dei volumi ed il 65,8% dei valori dell’interscambio internazionale”. Ad affermarlo in una nota l’Amministratore Unico di Ram Infrastrutture, Logistica e Trasporti, Ennio ...

Infrastrutture : Ram - crescita economica Italia transita per Brennero (2) : (AdnKronos) – Pur tenendo conto sia della capacità aggiuntiva ferroviaria conseguente all’entrata in esercizio del nuovo tunnel di base che degli ingenti investimenti in atto in materia di adeguamento prestazionale dell’intera rete ferroviaria nazionale e nello sviluppo delle connessioni intermodali nei porti ed interporti Italiani, se si dovesse confermare anche per i prossimi anni un’elasticità così accentuata tra pil ...