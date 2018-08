La carne oltre la carne

Sicurezza alimentare - i Nas chiudono azienda di arrosticini e sequestrano oltre 3500 Kg di carne : Pescara - Il NAS di Pescara, in collaborazione con il locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito della strategia operativa di controlli, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute su prodotti carnei, nel corso di un’attività ispettiva effettuata in una ditta di produzione di prodotti arrosticini, ha riscontrato numerose violazioni alla normativa igienico-sanitaria. Nello specifico, inadeguatezze ...