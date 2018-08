L' 8 settembre torna a Fossano I Cortili del Tango

Nadia Toffa torna in TV a settembre 2018 : Stiamo per dare un’anticipazione Tv tra le più belle e desiderate dai fan. E’ la protagonista della promessa fatta ai telespettatori attraverso Instagram a renderlo noto con il sorriso sulle labbra. Si tratta della bravissima e tenace guerriera Nadia Toffa, che è tornata a frequentare i social e su Instagram ha scritto: “A settembre torno in tv”. Nadia Toffa e l’emozionante anticipazione: “Ci vediamo dopo le ...

Il Global Champions Tour torna a Roma a settembre. : Il grande spettacolo del salto ostacoli torna a Roma, dal 6 al 9 settembre nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” dove si terrà la quindicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018, prestigioso circuito internazionale che vedrà in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo. Il circuito, definito ‘la Formula 1 dell’equitazione’, approderà nella Capitale per il quarto anno ...

Nadia Toffa torna sui social e in tv : “Ci vediamo a Le Iene a settembre” : Dalla prima uscita pubblica alla vita sui social, Nadia Toffa si prepara a tornare sulla cresta dell'onda ma non per il gossip e i rumors sulla sua malattia ma per il lavoro che tanto ama, quello di inviata e di conduttrice a Le Iene. Lei stessa, sui social, ha spazzato via ogni timore confermando ai fan che l'appuntamento è previsto proprio con il programma di Italia1 il prossimo autunno, lei dice settembre ma sembra che la rete abbia ...

Mediaset - Pressing su Canale 5 dal 2 settembre. Il giorno dopo torna Tiki Taka : Mentre le Qualificazioni ai Campionati del Mondo Qatar 2022 cominceranno nel corso del 2020 e si concluderanno nel novembre 2021. L'offerta di grande calcio internazionale Mediaset non finisce qui: a ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per le sfide di settembre. Tornano Belinelli e Gallinari : Sabato 25 agosto la Nazionale Italiana di Basket si rimetterà al lavoro in vista dell’inizio della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il CT Meo Sacchetti ha diramato una lista preliminare di convocati, che comprende ben 31 atleti. I convocati dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 Awudu Abass (1993, 2.00, A) Pietro Aradori (1988, 1.96, A) Marco Belinelli (1986, 1.96, G) Paul Biligha (1990, 2.00, ...

Savona - ritornano a disposizione degli studenti le cellette del Priamar Saranno disponibili dal 31 luglio al 9 settembre 2018 e aperte dalle ... : "Visto l'orario ridotto della Biblioteca Comunale 'Barrili' e la chiusura del Campus Universitario come è già avvenuto negli anni precedenti abbiamo riproposto la formula vincente delle cellette del ...

Torna a Conca dei Marini la Santarosa Pastry Cup 2018 - appuntamento al 25 settembre. : Lo ritroviamo, infatti, in tutte le religioni, nella scienza, nelle dottrine mistiche e filosofiche nonché nelle credenze popolari ed è anche il numero che ha ispirato il tema dell'edizione di quest'...

Moda : torna il 13 settembre Vogue for Milano : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Si terrà il 13 settembre la decima edizione di Vogue's Fashion Night Out, dallo scorso anno rinominata Vogue for Milano che si pone l’obiettivo di rafforzare la centralità della città non solo per il settore Moda ma anche per quello della fotografia, della musica e del

Da domenica a Modena torna il tradizionale 'Salotto in piazza XX settembre' : In caso di maltempo gli spettacoli si svolgono , stessa ora dello stesso giorno, al Teatro Tempio in viale Caduti in guerra. Tante associazioni hanno collaborato mettendosi in rete per la costruzione ...

I Sony World Awards tornano a Monza : la grande fotografia in Villa reale a settembre : Per il secondo anno consecutivo Monza ospiterà la mostra dei Sony World Photography Awards: dal 14 settembre la grande fotografia alla Villa reale. Il Sony World Photography Awards torna alla Villa ...

Milano : a settembre torna Citytech - due giorni su innovazione e smartcity (2) : (AdnKronos) - Tra le novità di maggiore rilievo dell’edizione 2018, il lancio della prima 'Autonomous Driving Arena'. Durante l’evento sarà possibile conoscere da vicino le innovative tecnologie della guida autonoma e sperimentare in prima persona i progetti che stanno trasformando la mobilità del f

Milano : a settembre torna Citytech - due giorni su innovazione e smartcity : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Il 13 e il 14 settembre prossimi, alla Fabbrica del Vapore di Milano, torna Citytech, la kermesse nazionale dedicata alla mobilità e all’urbanistica che riunisce istituzioni, aziende e startup per discutere del futuro delle nostre città. Organizzato da Clickutility on E

Il mistero di Criminal Minds 14 - la serie torna in onda a settembre su CBS… oppure no? : Il ritorno in tv di Criminal Minds 14 è quantomai avvolto nel mistero. La serie è attesa dal pubblico americano dal prossimo settembre su CBS, che l'ha rinnovata lo scorso maggio al termine della tredicesima, con gli episodi della quattordicesima stagione, ma il silenzio dell'emittente in merito sta generando una certa confusione. A dare una scossa alla situazione è stato il recente annuncio della data della première della serie, che però per ...