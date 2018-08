Kim non molla il nucleare

Un rapporto dell’Onu accusa Kim : “Pyongyang non ha ancora fermato il programma nucleare” : La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. È quanto emerge da un rapporto commissionato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti. Lo studio è stato diffuso pochi giorni dopo le accuse dell’intelligence americana, secondo cui Pyongyang stareb...

Kim Kardashian magrissima su Instagram. Le sorelle Kendall e Khloé : “Non stai mangiando - siamo davvero molto preoccupate” : Dopo la delusione dei suoi fan alla vista del suo bikini che, senza Photoshop, mostrava un fisico poco tonico e cellulite, Kim Kardashian ha deciso di rimediare e sta facendo di tutto per rimettersi in forma. Ha arruolato un personal trainer esperto di sollevamento pesi al femminile e sta documentando il suo percorso di fitness attraverso dei post giornalieri nelle sue Stories. Insomma, è diventata tutta Instagram e palestra. Pare proprio però ...

Vettel : 'Il secondo posto è stato il massimo'. Kimi : 'Risultato non ideale' : "Il secondo posto non era quello che volevamo per questo fine settimana, ma è stato il massimo: non potevamo fare di più. E' stata una gara dura". Parola di Sebastian Vettel, dopo il GP d'Ungheria ...

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “Terzo posto non ideale. La velocità era ottima” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto del podio nel GP d’Ungheria. “Oggi abbiamo un buon risultato, il migliore visto l’andamento della gara ma non l’ideale“. Il finlandese ha perso posizioni già al via. “In partenza ho dovuto essere cauto e alzare il piede. Poi dopo la sosta non avevo la possibilità di superare Bottas e l’unica opzione era fermarsi e poi riprovarci“. Bilancio amaro, dunque, per il ...

Kimi Raikkonen - dramma al Gp di Ungheria : 'Non funziona la cannuccia dell'acqua' : dramma per Kimi Raikkonen al decimo giro del Gp di Ungheria. In uno scambio convulso via radio con il box, il finlandese si è lamentato di non riuscire più a bere dalla cannuccia. Non è chiaro se ...

F1 - Villeneuve esalta Raikkonen e punge la Ferrari : “hanno sbagliato con Kimi - non dovevano farlo rientrare” : L’ex campione del mondo di Formula 1 ha analizzato l’esito delle qualifiche del Gp d’Ungheria, pungendo la Ferrari sulla strategia usata per Raikkonen Un terzo posto in qualifica ad un passo dalla prima fila, monopolizzata dalla Mercedes grazie alla pioggia caduta copiosa su Budapest. Kimi Raikkonen ha dimostrato di avere il passo per vincere, mettendo in mostra un’ottima padronanza della propria monoposto sul ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “Delusione non essere primi. Ma sul bagnato la Ferrari non è così male…” : Kimi Raikkonen scatterà in terza posizione nel GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha fatto meglio del compagno di squadra Sebastian Vettel ma si è dovuto inchinare al cospetto delle Mercedes che occupano la prima fila. Il finlandese ha provato a battagliare sull’acqua ma in queste condizioni non è riuscito a tenere il passo delle Frecce d’Argento, ottenendo il miglior risultato possibile ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “Potevo fare di più ma non ci sono riuscito. Domani vedremo” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto della terza posizione in griglia di partenza nel GP di Germania. “Il risultato non è negato. Potevo fare di più ma non ci sono riuscito“, è stato il suo commento subito dopo la fine delle qualifiche. “Ho fatto un piccolo errore alla curva 12 nel primo tentativo che mi ha fatto perdere qualcosa. Poi nel secondo sono andato più cauto a causa di quell’errore, per non perdere altro tempo. ...

Kim Kardashian : non crederai mai quanto incassa al minuto con le vendite del suo profumo : WTF The post Kim Kardashian: non crederai mai quanto incassa al minuto con le vendite del suo profumo appeared first on News Mtv Italia.

F1 – Tutti contro Raikkonen - Kimi non si tira indietro dopo il contatto con Hamilton : “la vita continua” : Kimi Raikkonen commenta la sua prestazione sul circuito di Silverstone valida per il Gp di Gran Bretagna, in cui si è classificato terzo Lewis Hamilton viene beffato a casa sua da Sebastian Vettel. È infatti il tedesco della Ferrari a trionfare a Silverstone, in occasione del decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Con questa vittoria Vettel eguaglia le 51 vittorie in carriera di Alain Proust ed aumenta il divario sul ...

Kimi Raikkonen - GP Gran Bretagna 2018 : “Non sono soddisfatto. Potevo fare la pole” : “Non sono soddisfatto. Avevo tutti gli strumenti per fare la pole“. Così Kimi Raikkonen ha commentato il terzo posto nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. “Il primo tentativo è andato bene, poi ho fatto un bloccaggio e ho perso tempo“. L’obiettivo per domani è comunque lottare per la gara. “Penso che la macchina sia buona e lo sarà anche domani. Ma dovremo gestire bene le gomme in ...

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “Non potevo fare molto di più - domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via” : Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche ...

Summit USA-Nord Corea a Singapore : Trump manifesta fiducia - Kim : 'Non è fantascienza' : 4 Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, in base alle poche notizie reali non contiamo infatti un numero inverosimile di fake news sul suo conto pervenute in occidente, sarebbe un grande appassionato di cinema. Ci può dunque stare che, dopo la storica stretta di mano con il presidente americano, Donald Trump, abbia dichiarato che molte persone in tutto il mondo stanno pensando che oggi questo sia un film di fantascienza. ...