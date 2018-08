Juventus – Tensione a Torino | un tifoso provoca Bonucci | la risposta del difensore

Juventus-Bonucci - alta tensione : botta e risposta tra il calciatore ed i tifosi : I tifosi della Juventus non hanno ancora perdonato il difensore Leonardo Bonucci dopo il trasferimento al Milan nella scorsa stagione ma in particolar modo per l’esultanza allo Stadium proprio dopo il gol con i rossoneri. Prima dell’allenamento alla Continassa un botta e risposta con un tifoso ancora arrabbiato: “Quando ci chiederai scusa?”. “Non devo rispondere a parole” ha ribattuto il difensore. ...