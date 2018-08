Juventus | Rugani ha detto no a 20 milioni per restare

Ag. Rugani : 'Sarri lo voleva prima al Napoli - poi al Chelsea. La Juventus non lo vende' : TORINO - Davide Torchia , il procuratore che cura gli interessi di Daniele Rugani , ha parlato a 'Radio Kiss Kiss Napoli' della calda estate vissuta dal proprio assistito, confermando le voci ...

Milan tagliato fuori - proposta shock del Chelsea alla Juventus : 55 milioni più Morata per Higuain e Rugani : Offerta irrifiutabile quella fatta pervenire dal Chelsea alla Juventus: 55 milioni più Morata per la coppia Higuain-Rugani, il Milan resta a guardare Con il ritorno di Higuain in Italia sembrava prevedibile un’accelerata per il suo passaggio al Milan, ma nella notte arrivano notizie poco rassicuranti per i tifosi rossoneri. Dopo giorni di silenzio, il Chelsea si sarebbe deciso a fare la sua mossa per regalare a Sarri due suoi ...

I tifosi della Juventus furibondi : il “post” del club di auguri a Rugani si riempie di sfoghi! : Juventus alle prese con i caldi casi Rugani e Caldara, calciatori che potrebbero lasciare il club in estate: arriva invece Bonucci? I tifosi della Juventus non ci stanno ed alzano la voce dopo le recenti voci di calciomercato che non piacciono ad alcune frange della tifoseria. Incredibile criticare la società che ha portato CR7 in bianconero in questa estate, ma succede anche questo nel mondo del calcio. Sì, i tifosi stanno inveendo contro ...

Rugani - parla l'agente : 'Il Chelsea pressa ma la Juventus non vuole cederlo' : TORINO - ' Daniele? Io posso dire la verità. Sarri stima molto il calciatore, il Chelsea appoggia l'investimento che gli chiede il tecnico e ha fatto un'offerta abbastanza importante, la Juventus ne è ...

stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', nella serata di mercoledì Marina Granovskaia , braccio destro di Roman Abramovich, è arrivata a Milano

Calciomercato Juventus : si va verso lo scambio David Luiz-Rugani : David Luiz è ormai fuori dai piani del Chelsea. La stampa inglese ritiene che il brasiliano possa addirittura finire alla Juventus, nell’ambito dell’operazione che porterebbe a Londra il suo sostituto Daniele Rugani, pupillo dell’allenatore Sarri. Secondo il Daily express l’operazione e’ nel pieno svolgimento e presto potrebbe essere conclusa, con buona pace per tutti. Rugani, da quando l’ex allenatore ...

Calciomercato Juventus – Caldara e Rugani via per una cifra monstre : si prepara il ritorno di Bonucci : Dopo i grandi acquisti delle scorse settimane, il Calciomercato della Juventus si concentra sulle cessioni: gli addii di Caldara e/o Rugani valgono una fortuna La Juventus è la squadra regina del mercato. Non solo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma anche quelli Cancelo, Emre Can, Perin, Spinazzola e Caldara rendono il Calciomercato della Juventus uno dei più importanti d’Europa. Dopo la fase relativa agli acquisti però, è ora di ...

David Luiz-Rugani : Juventus e Chelsea lavorano allo scambio : David Luiz-Rugani, la Juventus potrebbe accettare la proposta di scambio arrivata dal Chelsea di Maurizio Sarri David Luiz-Rugani, possibile scambio tra Chelsea e Juventus. La bomba di mercato, rilanciata dal Daily express, è certamente affascinante. La Juventus vuole cedere sì Rugani, ma è nello stesso tempo alla ricerca di un valido sostituto. David Luiz è un vincente, in cerca di riscatto, un calciatore che, messo accanto ad un ...

Juventus - prima di salutare Rugani serve il colpo in difesa : l’ultima pista porta a Savic : Juventus, l’offerta del Chelsea per Rugani è stata messa in standby, prima va trovato il giusto sostituto per il reparto arretrato di Allegri La Juventus ha in mano un’offerta da circa 40 milioni del Chelsea per Rugani. Il club bianconero però, prima di privarsi del difensore centrale, vorrebbe ufficializzare un colpo in entrata, per non rischiare di restare sguarnito nel reparto difensivo. Dunque, l’ad Beppe Marotta, sta ...

Juventus : ore decisive per Rugani al Chelsea : TORINO - Il Chelsea e Daniele Rugani hanno raggiunto l'accordo. Il difensore avrà un bell'incremento d'ingaggio in Premier League dove l'intesa è sulla base di 77 mila sterline a settimana, seguendo i ...

Rugani - Higuain - Pjanic : Sarri - alla Juventus 200 milioni : ROMA - Il carrello dello spesa Chelsea posizionato a casa Juve. Totale: oltre 200 milioni. I dettagli: ora Rugani, quindi Higuain con contorno di Pjanic. Sono nomi già battezzati, la novità è che ...

Juventus-Chelsea - si lavora ad un pacchetto di 3 calciatori : non solo Higuain e Rugani… : Juventus e Chelsea alle prese con diverse trattative entrate nella fase calda, non solo Higuain e Rugani sul banco tra i due club Juventus e Chelsea sono al lavoro per completare una maxi operazione che potrebbe portare diversi calciatori bianconeri alla corte di mister Sarri. Ben note le trattative per Higuain e Rugani, per un totale di 100 milioni di euro, affari ben avviati che volgono verso la conclusione. Ebbene, secondo le ultime ...

Juventus - Abramovich a Milano per Rugani e Higuain : pronti 100 milioni : Rugani E Higuain- Definito l’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara a lavorare anche sul fronte cessioni. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, oggi Abramovich sarà a Milano per incontrare la dirigenza juventina per parlare di Rugani e Higuain. Un doppio affare che il presidente del Chelsea sarebbe pronto a trattare in […] L'articolo Juventus, Abramovich a Milano per Rugani ...