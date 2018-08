Juventus | resta vivo il sogno Marcelo | il PSG affonda per Alex Sandro

Juventus - Rugani ha detto no a 20 milioni per restare : WASHINGTON D.C., Stati Uniti, - Premio alla tenacia: 'And the winner is, Daniele Rugani' . Tutto può ancora succedere, per carità - tanto più che Maurizio Sarri e il Chelsea non danno segni di resa ...

Pogba-Mourinho - altro strappo. E la Juventus resta in agguato : TORINO - Pogba e Mourinho sono sempre più lontani. In tutti i sensi, perché l'ultimo strappo si è consumato dopo che all'invito-richiesta del tecnico di tornare un po' prima dalle ferie post Mondiale ...

VIDEO/ Juventus MLS All Star (6-4 drc) : highlights e gol - dubbi sulla prestazione di Szczesny (Amichevole) : VIDEO Juventus MLS All Star (risulato finale 6-4 drc): highlights e gol della partita amichevole, giocata nella notte italiana. De Sciglio chiude la serie dal dischetto.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:36:00 GMT)

Calciomercato Milan - finito l’incontro con la Juventus per Higuain : restano da limare alcuni dettagli : Non è ancora stata trovata l’intesa definitiva tra il Milan e la Juventus per Higuain, gli aggiornamenti dopo il summit andato in scena presso la sede rossonera Non si è concluso con la tanto attesa fumata bianca l’incontro tra Milan e Juventus per Gonzalo Higuain, Beppe Marotta ha lasciato da poco la sede rossonera insieme a Paratici con la promessa fatta a Leonardo di risentirsi nelle prossime ore. Le parti continuano a ...

Calciomercato Milan - finito l’incontro con la Juventus : restano da limare alcuni dettagli : Non è ancora stata trovata l’intesa definitiva tra il Milan e la Juventus per Higuain, gli aggiornamenti dopo il summit andato in scena presso la sede rossonera Non si è concluso con la tanto attesa fumata bianca l’incontro tra Milan e Juventus per Gonzalo Higuain, Beppe Marotta ha lasciato da poco la sede rossonera insieme a Paratici con la promessa fatta a Leonardo di risentirsi nelle prossime ore. Le parti continuano a ...

Juventus-Benfica - Allegri commenta la prestazione dei suoi : “bene Cancelo ed Alex Sandro - su Caldara…” : Massimiliano Allegri chiamato a commentare, dopo la partita della Juventus contro il Benfica, la prestazione dei suoi: Caldara compreso! Massimiliano Allegri rimedia una vittoria contro il Benfica negli Usa e commenta la partita dei suoi nella sala stampa della Red Bull Arena. L’allenatore della Juventus, dopo l’impegno nella International Champions Cup, dice la sua opinione sullo splendido gesto di Luca Caldara che ha portato ...

Ripescaggi - il Milan B si tira fuori : resta solo la Juventus [DETTAGLI] : Si sta per delineare la situazione Ripescaggi per quanto riguarda i campionato di Serie A, Serie B e Serie C. In massima categoria nessun ribaltone, 5 punti di penalizzazione per il Parma, in arrivo un nuovo processo per il Chievo che però rischia al massimo punti di penalizzazione e non la retrocessione. In Serie B si sono liberati tre posti dopo i forfait di Bari, Cesena ed Avellino, ecco i club pronti a presentare domanda di ...

Squadre B - passo indietro del Milan : resta solo la Juventus : Il Milan ha accantonato il progetto della squadra B: tra le Squadre di Serie A, a fare richiesta dovrebbe essere solo la Juvenuts. L'articolo Squadre B, passo indietro del Milan: resta solo la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juventus - Milinkovic-Savic resta un obiettivo : ecco la 'quota' del suo passaggio in bianconero : I bookmakers quotano il passaggio di Milinkovic-Savic alla Juventus, ritenuto più probabile rispetto al trasferimento al Psg o al Manchester City nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic-Savic resta un obiettivo : ecco la ‘quota’ del suo passaggio in bianconero : I bookmakers quotano il passaggio di Milinkovic-Savic alla Juventus, ritenuto più probabile rispetto al trasferimento al Psg o al Manchester City nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe Marotta e Claudio Lotito, oggi, invece, nel ritiro della Lazio, dovrebbe esserci un incontro tra l’allenatore Simone Inzaghi e il direttore sportivo Igli Tare. Appuntamenti diversi, ma il tema è unico: si parlerà della posizione di Sergej ...

Juventus - effetto CR7 : l'amichevole resta a Villar Perosa. Smentito il trasferimento : Il tradizionale appuntamento pre campionato tra Juventus A e Juventus B si svolgerà, come sempre, a Villar Perosa. Dopo aver valutato l'ipotesi di spostare l'amichevole di inizio stagione, per l'...

Juventus-Pjanic - Dybala conferme le sirene di mercato : “Mira - resta” : Juventus-Pjanic- Continua a tener banco il futuro di Miralem Pjanic. Come evidenziato da “Repubblica“, il Manchester City avrebbe accusato la Juventus di alimentare voci di mercato infondate giusto per tentare di dar vita ad un’asta per lo stesso centrocampista bosniaco. Il City ha puntualizzato che non ha mia parlato con Pjanic e che tantomeno presenterà […] L'articolo Juventus-Pjanic, Dybala conferme le sirene di ...

Juventus - Dybala ‘scrive’ a Pjanic : “resta con noi” : Sono ore calde in casa Juventus, a tenere banco è anche e soprattutto il calciomercato. In particolato da decidere il futuro del centrocampista Pjanic, nelle ultime ore importante offerte del Manchester City. Oggi, lo stesso Pjanic, ha pubblicato su Instagram una diretta nella quale ha ricevuto numerosi messaggi, uno però è balzato all’occhio, dato che è arrivato da Dybala. “resta Mire”, ha scritto la Joya al compagno di club. La ...

Juventus - il messaggio di Dybala a Pjanic : “resta qui…” : Juventus, Miralem Pjanic alle prese con il calciomercato, potrebbe volare in Premier League e Dybala intanto gli scrive… Juventus alle prese con diverse trattative di calciomercato. Una di queste riguarda Miralem Pjanic, finito nel mirino del Manchester City, pronto ad offrire circa 80 milioni per il calciatore bosniaco. Oggi, lo stesso Pjanic, ha pubblicato su Instagram una diretta nella quale ha ricevuto numerosi messaggi, uno però ...