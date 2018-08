Juve | è corsa a tre per Kean

Juve : due club di Serie A in corsa per Kean : Quattro gol all'Europeo Under 19, terminato con una delusione cocente nei minuti finali dei supplementari col Portogallo. Ma finale a parte, Moise Kean sa che la sua avventura nel mondo del calcio è appena all'inizio. Sulle tracce del giovane attaccante dell'Udinese ci sono Parma e Udinese.

Juve - due club su tutti in corsa per Pjaca : Come riportato da Sky Sport , la Fiorentina si sta avvincendo a Kevin Mirallas. Tuttavia la società viola non ha intenzione di mollare Marko Pjaca sta spingendo sempre insieme al suo agente. Nel frattempo anche il ...

Juve - è corsa a tre per Pjaca : Secondo Sky Sport , sulle tracce di Marko Pjaca ci sono tre squadre: Fiorentina, Sampdoria e Leicester. Il giocatore resta in uscita dalla Juve.

Pjanic - è corsa a tre : la Juventus fissa il prezzo : La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Miralem Pjanic . Il Manchester City ha provato a defilarsi dalla corsa all'ex Roma mentre Barcellona e Chelsea sono disposti a investire gli 80 milioni per cui la ...

Juve : anche l'Inter in corsa per Darmian : Juventus ed Inter continuano ad essere sulle tracce di Matteo Darmian , terzino classe 1989 del Manchester United e della nostra nazionale. Secondo La Gazzetta dello Sport , i nerazzurri hanno fatto un sondaggio per il giocatore, che, però, interessa anche ai bianconeri in caso di partenza di Alex Sandro. Possibile, dunque, assistere a un 'duello' di mercato tra i ...

Juve - è corsa a due per Kean : Il club di Rybolovlev, riporta Sky Sport , ha già inoltrato un'offerta ai bianconeri, che dalla loro vorrebbero inserire nell'accordo un diritto di riacquisto. Alla finestra c'è anche il Leganes.

Ronaldo sul mercato - è corsa all’oro. La Juve ha un piano per prenderlo : Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Non è un affare fatto come giurano in Spagna, ma nemmeno una boutade da calcio balneare. La Juventus è davvero pronta a insinuarsi nel disagio di CR7 a Madrid: se dovesse profilarsi l’addio, si iscriverà a un’asta esclusiva e prestigiosa. «L’unica offerta ricevuta è quella del Manchester United» spiega Floren...

Calciomercato Juventus - si allontana Golovin : il Chelsea sorpassa i bianconeri nella corsa al talento russo : Il club inglese avrebbe sorpassato la Juventus nella corsa a Golovin, incontrando gli agenti del calciatore La corsa a Golovin si fa sempre più complicata per la Juventus, i bianconeri infatti devono adesso vedersela con il Chelsea che è piombato con decisione sul talento russo. LaPresse/Reuters Il club di Agnelli non ha nessuna intenzione però di partecipare ad aste, per questo motivo non si sposta dall’offerta di venti milioni di ...