Jessica Lange in American Horror Story Apocalypse | la serie ottiene il rinnovo per una

(Di sabato 4 agosto 2018)in, il sogno dei fan si è avverato e adesso la strada del capitolo, crossover tra Murder House e Coven, è in discesa. Per settimana i fan hanno sperato in un suo ritorno convinti che un incontro tra le duesicuramente non potesse prescindere dalla regina die così sarà.Il ritorno dell'Anticristo passerà dalla "nonna" e non solo visto che, proprio all'incontro con la stampa durante i TCA, i vertici FX hanno annunciato anche che laantologica di Ryan Murphy è stata rinnovata per una decima stagione. Durante il panel sono state rilasciare poi unadi informazioni sulla prossima stagione che conterrà il crossover Murder House / Coven a partire da Sarah Paulson.La confermatissima attrice presterà il volto a Billie Dean / Cordelia / Venable, Kathy Bates è la signora Meade, Emma Roberts è Madison ...