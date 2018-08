Jennifer la magnifica

vanityfair

(Di sabato 4 agosto 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 14 agosto. Se esistesse – e dovrebbe esistere – un diritto alla verità nuda contro i falsi abiti che la gente affibbia,Aniston sarebbe tra le prime a meritarselo. Perché anche fosse in cima all'Everest della felicità, faticherebbe a farselo riconoscere, imprigionata com'è agli occhi degli altri in un plot al ribasso e per stereotipi di un'esistenza invece stupefacente. Quest'estate più che mai. A un passo dai 50 (li compie a febbraio), dopo la fine del suo matrimonio con Justin Theroux è una luminosa single contesa tra pretendenti di vari mondi, mentre la bacia la buona stella di Netflix: sta girando a Como la dark comedy Murder Mystery, e la vedremo in First Ladies primo presidente donna e omosessuale degli Stati Uniti d'America. Chapeau.