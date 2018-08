Inter | Spalletti | Modric? Continuo a sognare con i tifosi

Delirio Inter - Spalletti conferma il possibile arrivo di Modric : L’Inter ha vinto in amichevole contro il Lione grazie alla rete di Lautaro Martinez, al termine della partita importanti indicazioni da parte di Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “La società ha fatto vedere di lavorare in maniera coerente, stanno cercando di mettere in pratica tutto. È chiaro che un giocatore come Modric sarebbe importante per chiunque, figuriamoci per noi. Per quanto mi riguarda continuo a sognare insieme ...

Spalletti vorrebbe un vice Icardi : l'Inter su Borriello e Matri (RUMORS) : l'Inter non smette di lavorare per cercare di accontentare in tutto e per tutto l'allenatore Luciano Spalletti, che ha chiesto almeno due calciatori per ruolo nella squadra che affronterà la stagione 2018-2019. Piero Ausilio sta nel frattempo dandosi da fare per cercare di rinnovare il contratto di Mauro Icardi, cosi da blindare il calciatore coinvolto in diverse voci di calciomercato, le principali con provenienza da Madrid. Dettò ciò, ...

Inter : ecco quando rinnova Spalletti : Secondo Il Corriere dello Sport , l'Inter ufficializzerà il rinnovo di contratto fino a giugno 2021 dell'allenatore Luciano Spalletti prima dell'inizio del campionato.

Inter - forza d'urto e piedi gentili : Spalletti progetta il triangolo vincente : Vidal, Brozovic e Nainggolan hanno tanto in comune. Oltre il fattore personalità, come spiega Davide Stoppini nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' , i tre regalano all'Inter un reparto in grado di reggere qualsiasi tipo di urto. Si può parlare infatti di gol, assist, contrasti o tiri in porta: i tre insieme fanno cifra tonda, sono cattivi,...

Inter - Vrsaljko e Vidal potrebbero non bastare : Spalletti vorrebbe anche un vice-Icardi : L'Inter sembra vicina a chiudere la vicenda terzino destro. Quella del laterale è una delle richieste del tecnico Luciano Spalletti in vista della nuova stagione, dato che attualmente in rosa c'è il solo Danilo D'Ambrosio in quel ruolo. La societa' nerazzurra sembra aver convinto l'Atletico Madrid a cedere Sime Vrsaljko [VIDEO] in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per un'operazione complessiva di circa venticinque milioni di euro. ...

Non solo sui top - l'Inter accontenta Spalletti in tutto : prendiamo il caso di... : l'Inter accontenta il volere del proprio allenatore. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Luciano Spalletti avesse chiesto la conferma del giovane Emmers, nei radar di diversi club italiani. 'Il marchio di fabbrica Spallettiano lascia impronte anche sui giocatori di ...

Giaretta : 'L'Inter dell'anno scorso non era come quella che sta nacendo - ma Spalletti...' : Intervenuto a RMC Sport, l'ex direttore sportivo dell'Udinese, Cristiano Giaretta, parla del mercato finora sostenuto dall'Inter. 'Hanno tutte le carte in regola per essere l'anti-Juve. Già l'anno scorso nella prima ...

Segni particolari : completa. Spalletti può costruire l'Inter dei sogni : L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia il mercato dell'Inter e spiega come Ausilio stia per consegnare nelle mani di Spalletti una rosa completa. ' Segni particolari: completa. Da ieri l'Inter può definirsi tale , con i botti ...

Inter - adesso Spalletti è più sereno. Le cose sono due : o non sapeva o invece... : L'acquisto di Sime Vrsaljko e la trattativa a buon punto con Arturo Vidal rendono più sereno Luciano Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. ' Le cose sono due: o Luciano Spalletti sabato sera non sapeva che la società gli stava per regalare a stretto giro di posta un paio di gioielli, oppure quelle parole hanno in qualche modo ...

Inter - Spalletti : “ci mancano ancora due pedine” : “Ci mancano ancora due pedine”. L’ottimo mercato fatto finora dall’Inter non basta, per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti servono almeno altri due giocatori. E’ su questo che continua ad insistere l’allenatore toscano, che aspetta i nuovi rinforzi senza nascondere il nervosismo per la situazione di stallo. “I rinforzi ci sono – ha spiegato lo stesso Spalletti dopo la gara con il Chelsea ...