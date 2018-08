Inter | Perisic | ' Bayern? Kovac sa dove trovarmi'

Inter - Bonolis : 'Perisic? Per 70 milioni lo porterei io in auto a Manchester' : Intervenuto a RMC Sport, il noto presentatore Paolo Bonilis esprime la propria opinione in merito a Ivan Perisic, esterno croato vice campione del mondo che piace molto a José Mourinho. 'Non so se resta all'Inter. Se arrivasse un'offerta dal Manchester di 70 milioni glielo porterei io in macchina. Un giocatore di ventinove anni lo cederei a ...

Bonolis : "Messi - vieni all'Inter. Perisic? A 70 milioni lo porto io da Mourinho" : Intervenuto in diretta a Rmc Sport, nel corso della trasmissione Maracanà, Paolo Bonolis è tornato a parlare della sua Inter: 'Siamo l'anti-Juve, ma assieme a Roma, Napoli e Lazio. Sono tante le squadre che si sono rafforzate, ma ...

Inter - offerta monstre del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : L'Inter è decisamente attiva in queste battute di Calciomercato, ovviamente per cercare di accontentare mister Luciano Spalletti. Sembra essere in dirittura d'arrivo la conclusione dell'affare Sime Vrsajko dall'Atletico Madrid [VIDEO], mentre c'è ancora qualche dubbio sulla buona riuscita della trattativa con il Bayern Monaco per Arturo Vidal, che andrebbe a rafforzare il reparto di centrocampo della rosa nerazzurra. Mercato Inter, Mourinho ...

Inter - Mourinho insiste per Perisic : pronta un'offerta da 70 milioni : L'Inter è molto attiva sul mercato per cercare di completare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Sembra ben avviata, in questo senso, la trattativa per portare a Milano il terzino destro croato dell'Atletico Madrid Sime Vrsaljko [VIDEO], mentre va avanti la trattativa per il centrocampista cileno del Bayern Monaco Arturo Vidal, diventato l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto nevralgico del campo. Mercato Inter, ...

Inter - Mourinho all'assalto di Perisic : il sostituto ideale sarebbe Di Maria (RUMORS) : In casa Inter [VIDEO]il Calciomercato è in una situazione di stallo. Dopo la partenza sprint, con ben 5 acquisti all'attivo, Piero Ausilio si è momentaneamente fermato cercando qualche altro affare in giro per l'Europa. Quasi certamente arrivera' un centrocampista centrale e probabilmente anche un terzino destro, ma un particolare occhio è rivolto a quello che può succedere in uscita. Mourinho vuole Perisic nel suo team José Mourinho pare aver ...

Il Manchester United insiste su Perisic - la richiesta dell'Inter è 90 milioni di euro : Uno dei protagonisti del Mondiale di Russia con la maglia della Croazia è stato sicuramente l'esterno dell'Inter Ivan Perisic: decisivo nella semifinale contro l'Inghilterra con una rete e l'assist per il gol vittoria di Mandzukic, tanto da essere eletto migliore in campo dalla Fifa, il giocatore si è messo in mostra anche in finale segnando un gran gol per il momentaneo 1-1 e chiudendo la competizione con tre reti totali. Ora Perisic è in ...

Inter - l'ex Recoba : 'Spero che Perisic faccia meglio di me. Juve? Senza rivali' : Alvaro Recoba , ex fantasista dell' Inter, parla dei nerazzurri a Sky Sport : 'Non incontravo Vieri da 10 anni, ci sentivamo ma non ci siamo mai più visti. Da ieri parliamo molto, ci ricordiamo dei momenti vissuti insieme. L'Inter è tutta la mia carriera, ho passato ...

Inter - arriva offerta del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : Ivan Perisic si sta godendo le meritate vacanze dopo il grande Mondiale disputato con la maglia della Croazia. L'esterno dell'Inter è stato uno dei principali protagonisti, con tre gol all'attivo, di cui uno in semifinale contro l'Inghilterra e uno nella finale contro la Francia. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei grandi top club europei. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, ha sottolineato ...

Manchester United su Perisic : offerto all'Inter Darmian più conguaglio : L'Inter è stata una delle protagoniste, almeno fino a questo momento, di questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri a giugno sono riusciti a chiudere il bilancio in pareggio, realizzando quasi cinquanta milioni di euro di plusvalenze senza sacrificare alcun big sul mercato, ma cedendo solamente calciatori in esubero e giovani talenti della Primavera. Adesso bisognera' stare attenti a resistere agli ulteriori assalti dei top club europei ai ...

Benjamin Henrichs - nuova idea dell'Inter; possibile uno scambio Perisic - Darmian (RUMORS) : De Vrij, Lautaro Martinez, Asamoah, Nainggolan e Politano: la dirigenza dell'Inter fin qui ha già completato ben cinque acquisti, rendendo entusiasta la tifoseria nerazzurra che crede che la prossima stagione, quella 2018/2019, possa essere ricca di soddisfazione, specie nella massima competizione europea, la Champions League. Per lottare anche per un posizionamento in campionato, la rosa dovrà essere ancora rafforzata con qualche altra ...

Calciomercato Inter - presa decisione su Perisic : L'esterno croato è tornato nel mirino del Manchester United di Mourinho Calciomercato Inter Perisic / Ivan Perisic è incedibile. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l' Inter non ha assolutamente intenzione di privarsi dell'esterno croato, autore di un eccellente Mondiale . Per questo non fisserà nessun prezzo per il suo cartellino, né discuterà con ...

Inter : Jorge Mendes avrebbe offerto Angel Di Maria per sostituire Perisic : In casa Inter si continua a lavorare per mettere a disposizione di Luciano Spalletti gli ultimi rinforzi richiesti per arricchire l'organico rispetto allo scorso anno, visto che nella prossima stagione la formazione nerazzurra tornera' a disputare la Champions League dopo sette anni di assenza. Naturalmente, per uscire realmente rinforzata da questa campagna acquisti, la societa' milanese dovra' riuscire a trattenere tutti i big attualmente in ...

Inter : i Red Devils tentano Perisic - la pazza idea adesso è Di Maria (RUMORS) : Ivan Perisic è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti al Mondiale di Russi con la sua Croazia. Il calciatore dell'Inter ha dato il meglio di sé nella fase a gironi, salvo riconfermare le sue doti nel corso della semifinale contro l'Inghilterra. Un gol ed un assist a Mario Mandzukic hanno spinto la sua nazionale in finale contro la Francia dove la sua squadra è stata sconfitta, ma lui ha realizzato una bellissima rete. Ovviamente, le ...

Manchester United su Perisic - l'Inter pensa a Chiesa e a Di Maria come alternative : Uno dei protagonisti della Croazia Mondiale è stato sicuramente l'esterno dell'Inter, Ivan Perisic. Il giocatore ha messo a segno due reti nella competizione intercontinentale ma, soprattutto, si è messo in luce nella semifinale contro l'Inghilterra. L'esterno nerazzurro è stato eletto 'Man of the match' ed è stato decisivo con la rete del pareggio e l'assist per il gol vittoria di Mario Mandzukic ai tempi supplementari. Prestazioni che non sono ...