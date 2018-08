Inter | nuova formula per l' addio di Joao Mario

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : l’Inter ‘pesca’ dal Real Madrid - tris Parma e nuova idea del Genoa : 1/6 LaPresse/PA ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini nella nuova veste di sprInter. In attesa del ritorno ai 200 stile : Sprinter per caso o per “scelta”. Federica Pellegrini non vorrebbe tornare da Glasgow a mani vuote ma se così sarà niente drammi o polemiche, esattamente come fu a Copenhagen con una sola medaglia di bronzo in staffetta. È stata lei stessa a svelare i suoi piani attuali e futuri (che prevedono un progressivo ritorno ai 200 in vista del biennio olimpico) al Settecolli e a spiegare il suo stato d’animo attuale all’insegna della tranquillità ...

Nuova giunta a Casoria : al sindaco l'Interim al Bilancio. Pd ancora diviso : Casoria. La tanto attesa fumata bianca è arrivata : c'è la Nuova giunta ma non ancora l'intesa completa nella maggioranza guidata dal sindaco democrat, Pasquale Fuccio. Il rimpasto nell'esecutivo è ...

Inter - ecco Icardi-Martinez : al debutto la nuova coppia : Icardi-Martinez primo atto. A Sheffield alle 20.30, le 19.30 inglesi, la nuova Inter di Luciano Spalletti fa un'altra tappa del precampionato e torna in campo per sfidare lo Sheffield United, decimo l'...

Il Play Store testa una nuova Interfaccia - Google Plus modifica la bottom bar : Google compie un paio di modifiche nelle app del Play Store e di Google Plus: nel primo caso troviamo cambiamenti nell'interfaccia di ricerca, nel secondo l'aggiunta di una tab nella bottom bar. L'articolo Il Play Store testa una nuova interfaccia, Google Plus modifica la bottom bar proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Store : nuova Interfaccia e installazione remota con l’ultimo aggiornamento : Microsoft continua il processo di miglioramento per la sua UWP del Microsoft Store sia dal punto di vista estetico che funzionale. Dopo aver stravolto completamente la sezione “La Mia Raccolta” suddividendola in più parti, il Colosso di Redmond rilascia un altro major update. Da alcune ore risulta essere disponibile al download per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Release Preview del programma Insider un nuovo ...

Crédit Agricole - l'Inter ha una nuova banca "campione del Mondo" : "Una partnership strategica importante, che lega due società che incarnano valori comuni". E' l'incipit del discorso di Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , presentando l'...

Inter - nuova partnership commerciale. Ecco Crédit Agricole - accordo triennale : le cifre dell'accordo : L'Inter stringe un nuovo accordo commerciale con Crédit Agricole, main sponsor anche della nazionale francese campione del mondo. La natura dell'intesa prevede un contratto triennale a poco meno di due milioni di euro per ogni stagione.

Google Assistant aggiorna il proprio look con una nuova Interfaccia : Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione di Google Assistant con suggerimenti proattivi e informazioni personalizzate per la giornata dell'utente L'articolo Google Assistant aggiorna il proprio look con una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Avetrana - omicidio Sarah Scazzi : nuova Intercettazione contro Ivano Russo : Il 26 agosto del 2010 è la data che molti di noi ricordano come il giorno della morte di Sarah Scazzi (15 anni). La scomparsa e l'omicidio della giovanissima avvenne ad Avetrana. Sono passati ormai 8 anni da quel terribile episodio di cronaca nera, tuttavia i protagonisti di questa vicenda continuano a far parlare di sé, volenti o nolenti. Per l'omicidio di Sarah Scazzi sono state sono state condannate in via definitiva all'ergastolo la cugina ...

Crédit Agricole - l'istituto 'campione del Mondo' è la nuova banca dell'Inter : Maioli, ricordando che l'anno scorso la banca è diventata sponsor della nazionale di calcio francese neo laureatasi campione del Mondo, ha ammiccato al tecnico nerazzurro: ' Alessandro e Javier , ...

Benjamin Henrichs - nuova idea dell'Inter; possibile uno scambio Perisic - Darmian (RUMORS) : De Vrij, Lautaro Martinez, Asamoah, Nainggolan e Politano: la dirigenza dell'Inter fin qui ha già completato ben cinque acquisti, rendendo entusiasta la tifoseria nerazzurra che crede che la prossima stagione, quella 2018/2019, possa essere ricca di soddisfazione, specie nella massima competizione europea, la Champions League. Per lottare anche per un posizionamento in campionato, la rosa dovrà essere ancora rafforzata con qualche altra ...

Ilva - c'è una cordata alternativa : "Interessati a presentare una nuova offerta" : Ci sono aggiornamenti importanti sul futuro dell'Ilva di Taranto. Una cordata alternativa ad ArcelorMittal sta lavorando ad una nuova offerta sull'Ilva. Lo rivela Adnkronos. Fonti vicine ad Acciaitalia infatti...

Mercedes SprInter Versatilità e Sicurezza - nuova serie 2018 : Mercedes Sprinter 2018 all’avanguardia per Versatilità, capacità e soluzioni di carico intelligenti. A un impegno che vanta un’esperienza di più di mezzo secolo, lo Sprinter invece si ferma d un ventennio, si associano i dispositivi di ultima generazione che fanno di questo mezzo un compagno di lavoro, ma anche un qualcosa che garantisce Sicurezza e confort come mai si è visto prima. Ci sono supporti ed infotainment per una ...