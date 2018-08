Inter-Modric | ora la verità o sarà Mister X

MODRIC ALL'Inter? / Ultime notizie - mercoledì il croato incontra Perez. Sarà l'addio? : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: il croato incontrerà mercoledì Perez per liberarsi dal Real Madrid, se tutto va bene poi prenderà il via la trattativa(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 09:17:00 GMT)

Inter - Modric e quella promessa di Perez : un patto per lasciarlo andare : Il giorno X sarà mercoledì. L'8 agosto Luka Modric tornerà in Spagna formalmente per l'inizio della nuova stagione con il Real Madrid ma soprattutto per incontrare , come richiesto dal giocatore, i ...

Rapporti tesi fra Modric e il Real Madrid : ecco perché l’Inter può sognare il grande colpo : Rapporti molto tesi fra Modric e il Real Madrid: dirigenza dei ‘Blancos’ infastidita dai rumor sulla cessione e dal comportamento dell’agente. l’Inter può sognare il grande colpo l’Inter continua a cullare il sogno di portare Luka Modric a Milano, ed ha tutte le ragioni per farlo. Nonostante Florentino Perez abbia provato a blindare il giocatore, il croato sembra avere tutta l’intenzione di cambiare aria. Il nodo principale da sciogliere, ...

Inter - carta a sorpresa se salta Modric : ' L'Inter ha una carta a sorpresa '. Così il Corriere dello Sport in prima pagina: 'I nerazzurri studiano il piano B se salta Modric, Mister X non sarà un regista: ultimo tentativo l'8 agosto con l'incontro tra Luka e Perez'.

Calciomercato - Modric-Perez : incontro decisivo - l'Inter spera : L'ultimo ostacolo tra l'Inter e Luka Modric si chiama Florentino Perez. Non sono neanche i costi dell'operazione, l'ingaggio o il cartellino, bensì il "presidentissimo" del Real Madrid. Resta soltanto ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Modric vede Perez : Si attende l'incontro tra il numero 10 del Real e il presidente del Real Madrid. Il Napoli cerca un terzino mentre il Parma chiude per quattro giocatori Inter, gli Intermediari la chiave per Modric. ...

Inter - Modric : il Real è "spiazzato". Ma l'incontro con Perez slitta : Se non altro, si è aperto un "fronte Modric". E non basterà la secca richiesta di Florentino Perez di ieri per chiudere i discorsi. Il Real Madrid si è accorto di avere una questione da risolvere con ...

Mercato Inter in pressing per Modric - Pogba rivuole la Juve e il Milan ora punta Kovacic : ROMA " Definiti i trasferimenti al Milan di Caldara e Higuain e alla Juve di Bonucci , l'estate torrida sotto la Madonnina si sposta dall'altra parte di Milano, quella nerazzurra. Dopo aver ...

Modric all'Inter?/ Ultime notizie - il croato resta la prima scelta per il club nerazzurro : Modric all'Inter? Ultime notizie: il croato incontrerà Perez per liberarsi dal Real Madrid, passo necessario per scongiurare la clausola da 750 milioni di euro

Modric-Inter - verdetto rinviato all'8 agosto. Dopo il colloquio con Florentino : Le voci da Madrid e quelle milanesi. Le cifre in gioco. E quella clausola da 750 milioni che è solo un pretesto

Inter - sogno Modric : il piano del ds Ausilio. Il Napoli insiste per Belotti : 'Modric può partire solo con un pagamento di 750 milioni di euro'. I toni perentori del presidente del Real Madrid , Florentino Perez , non hanno scoraggiato un'Inter a caccia del grande colpo a ...

Modric all'Inter?/ Ultime notizie : ecco quando sapremo tutto - il summit decisivo : Modric all'Inter? Ultime notizie: il croato incontrerà Perez per liberarsi dal Real Madrid, passo necessario per scongiurare la clausola da 750 milioni di euro

Modric vuole solo l'Inter : ora il croato deve convincere Florentino Perez : l'Inter ha deciso di mollare Arturo Vidal per puntare tutto sul fuoriclasse del Real Madrid Luka Modric. Il croato ha voglia di vestirsi di nerazzurri e dopo i tanti anni passati tra Premier League e Liga ha voglia di mettersi in gioco in Serie A. Il classe '85 ha già scelto l'Inter, convinto dai suoi compagni di nazionale Marcelo Brozovic e Ivan Perisic ma ora resta da convincere il Real Madrid che non ha intenzione di lasciarlo partire con ...

Modric all’Inter - i bookmakers si sbilanciano : l’indizio è pazzesco : Da una parte continuano ad arrivare aggiornamenti che certificano le reali possibilità dell’affare, dall’altra gli scommettitori seguono assiduamente le trattative e cominciano a credere che davvero Luka Modric possa arrivare all’Inter. Il risultato della combinazione di questi due fattori è che la quota sul trasferimento del croato in nerazzurro è scesa ancora rispetto a ieri, quando già era stata tagliata ...