Inter-Lione 1-0 | ICC 2018 | risultato e cronaca in diretta live

LIVE Inter-Lione 1-0 : Lautaro col sinistro - che gol : LA CRONACA: 58' - Triplo cambio per l'Inter. Dentro Ranocchia, Vecino e Joao Mario. Fuori De Vrij, Gagliardini, Karamoh. 55' - Fallo di Ferry su Lautaro: giallo per lui. Terzo ammonito per il Lione ...

LIVE Inter-Lione 0-0 : Handanovic - altro miracolo : LA CRONACA: 40' - Mariano Diaz parte da centrocampo, fuga palla a piede, calcia, ma c'è Handanovic, che mette in angolo 39' - Ammonizione per Diop: fallo su Lautaro. Punizione Inter 38' - Lautaro ...

LIVE Inter-Lione 0-0 : Handanovic strepitoso su Terrier : LA CRONACA: 26' - Su calcio di punizione, Terrier va di testa, Handanovic ci mette le mani e la palla in calcio d'angolo 25' - Skriniar atterra Mariano Diaz. Calcio di punizione per il Lione 24' - ...

LIVE Inter-Lione 0-0 : dal 1' Icardi con Lautaro : Icardi e Lautaro Martinez. GETTY I nerazzurri cercano il primo successo nell'International Champions Cup. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Gasport

Inter Lione : il risultato dall'ICC in diretta LIVE. Le formazioni ufficiali : 18:55 4 ago Dalle 20.05 la diretta testuale di Inter-Lione, secondo match per i nerazzurri nella ICC , match in diretta su Sky Sport Football, canale 202, . Per la squadra di Spalletti secondo ...

Inter-Lione - ICC 2018 : formazioni ufficiali e cronaca in diretta live : Inter-Lione, amichevole ICC 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Lione : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita Inter-Lione. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming amichevole Inter-Lione. Inter-Lione Diretta Streaming live Inter-Lione: Orario Diretta TV Amichevole 4 Agosto 2018 Dove vedere oggi in Diretta TV e Streaming Inter-Lione amichevole Inter e Lione si sfideranno questa sera, alle ore 20.05, allo stadio di Via […]

