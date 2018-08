Venezia - 3 morti in Incidenti tra barche in Laguna/ Ultime notizie : appello del sindaco a Conte e Salvini : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 14:47:00 GMT)

Incidenti in Laguna : tre morti in meno di 24 ore : In meno di 24 ore si sono registrati due Incidenti mortali nella Laguna di Venezia. Il primo verso mezzanotte, quando un motoscafo con a bordo quattro giovani veneziani (due uomini e due donne) ha investito due pescatori, Renzo Rossi e Natalino Gavagnin, entrambi 69enni. Le vittime non erano pescatori professionisti, ma amatoriali, avevano deciso di uscire per una battuta nelle acque del canale di San Nicolò, nei pressi del Lido di Venezia, ...

Tragedia a Venezia - due Incidenti in laguna : due morti e 6 feriti : CAMPAGNA LUPIA - Nuova Tragedia in laguna, in Valle Averto, oasi WWF: una barca si è ribaltata a causa di un'onda, a bordo c'erano quattro persone, tre sono riuscite a mettersi in...

Due Incidenti nella laguna di Venezia : 3 morti e 8 feriti : C’è già una prima certezza sull’incidente costato la vita nella notte a due pescatori, nella laguna di Venezia. I giovani occupanti del motoscafo sono infatti risultati negativi all’alcoltest. A provocare l’incidente avvenuto intorno alle 23.40 di venerdì ci sarebbe dunque altro. La velocità, per esempio, è tra gli elementi che in queste ore vengon...