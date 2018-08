In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 agosto | L’aereo più pazzo del mondo | i retroscena

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 agosto : : Esclusivo L’Air Force Renzi ha volato 88 volte: ecco chi l’ha preso La lista – Il costoso Airbus usato anche sulle rotte più brevi: Alfano è tornato da Bruxelles da solo. In media 23 passeggeri a bordo. Costo: 25mila euro l’ora di Luigi Franco e Thomas Mackinson Berluscomiche di Marco Travaglio Pensavamo che la lunga, interminabile stagione berlusconiana avrebbe avuto un crepuscolo degno della tragedia che è stata. Invece sta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 agosto : La Vigilanza non elegge il presidente di Viale Mazzini - il centrodestra va in pezzi : In Parlamento Forza Italia “archivia” Foa Salvini va alla guerra in Rai Crisi – Gli azzurri in Vigilanza non votano e affossano il candidato gialloverde. Oggi nuovo Cda. Il leader della Lega: “Hanno scelto il Pd”. E avverte: “Non cambiamo nome” di Gianluca Roselli Il derby dei cretini di Marco Travaglio La nostra miserevole politica, ridotta a chiacchiera da bar sport (nella nuova versione 2.0 dei social), si eccita da tre giorni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 agosto : “Brizzi va archiviato gli sms delle ragazze lo scagionano” : Travolto dal #Metoo Gli sms che scagionano Brizzi Accusato di violenza sessuale, la Procura di Roma chiede l’archiviazione: “Il Fatto non sussiste”. I messaggi con una ragazza che gli rimprovera la mancata dedica su un libro di Valeria Pacelli Campo profughi di Marco Travaglio Caro direttore, come cittadino che paga il canone, incazzato per come finora i governanti si siano ritenuti padroni del servizio pubblico televisivo (ultimo Renzi, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 luglio : Promossi (con riserva) Conte - Giorgetti - Bonafede - Moavero - Costa e Bussetti : i più attivi su fatti concreti : Due mesi di governo all’ombra del Colle In due mesi i provvedimenti legislativi in senso stretto non sono molti. Il più rilevante è il “decreto Dignità”, peraltro depotenziato nella parte sul lavoro durante il passaggio alla Camera. Importanti, ancorché “moderati”, pure i cambiamenti alla riforma del credito cooperativo Contenuti nel Milleproroghe. Quanto alle nomine, la maggior parte – come quelle in Cdp […] di ...

In Edicola sul Fatto del 30 luglio : Ilva - amministratori locali non partecipano all’incontro al Mise : “Troppi i 62 invitati” : Contraddizioni Ecco la Nuova Turchia tra regime e modernità Viaggio nella grande città al confine tra autoritarismo e progresso. Qui c’è il 63% dei rifugiati siriani: più di quanti ce ne sono nell’intero territorio Ue di Francesca Borri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Accanimento. “Berlusconi vara l’Altra Italia” (il Giornale, 27.7). Questa l’ha già distrutta. L’allievo di Riotta. “Un pensiero per Indro Montanelli che, secondo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 luglio : La Rai è in agonia : stipendi-scandalo e doppie poltrone : Il caso Sprechi, ritardi e pubblicità in picchiata: la Rai in coma Follie organizzative – Cambiano le poltrone, restano i vecchi problemi: mancano gli inserzionisti e senza la riforma dei tg non è possibile eliminare gli sprechi di Stefano Feltri e Carlo Tecce La bufala in freezer di Marco Travaglio Quando uno fa una predica, viene giudicato non solo su quello che dice, ma anche sul pulpito da cui lo dice. Se un prete pedofilo si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 luglio : Dopo giorni di trattative - i Cinque Stelle impongono l’ex direttore di La7 come capo azienda - per i leghisti va al vertice l’ex giornalista del “Giornale” - oggi in Svizzera : L’accordo In Rai vanno Salini e Foa. Adesso sarà guerra sui tg Giovedì notte il (faticoso) patto tra Lega e Cinque Stelle – Nomine di Gianluca Roselli Che palle di Marco Travaglio Ieri, sulla prima del Corriere, il richiamo sull’ennesima puntata della danza macabra intorno a Marchionne rimandava ai servizi “palle pagine 10 e 11”. Non “alle”: “palle”. Errore in buona fede o sfogo di un anonimo redattore sfinito dalla morte infinita ...

Strage di Bologna - la mano dei Servizi segreti : i documenti inediti sull'Espresso in Edicola : Ma questa è stata anche la settimana della scomparsa di Sergio Marchionne, il manager che ha portato la grande industria dal 900 al nuovo secolo, da Torino al mondo. Lo ricordiamo come un "sovversivo"...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 luglio : Addio all’Air Force Renzi : 150 milioni per non volare mai : Ancien Régime “Basta sprechi”: l’Air Force Renzi resterà nell’hangar Il governo ordina di disdire l’accordo del gigantesco aereo voluto dall’ex premier. milioni di euro risparmiati di Toni De Marchi Il bonus Renzusconi di Marco Travaglio Il Corriere lancia un giusto allarme sulla mancanza di opposizione a un governo che, dopo due mesi, gode ancora di un consenso spropositato (due italiani su tre). Spropositato rispetto non tanto alla somma ...

Cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 26 luglio 2018 : In cronaca nera e giudiziaria i risultati della ricerca sulle mafie dell'Osservatorio Cross di Nando Dalla Chiesa: qui si concentrano più imprese sequestrate nelle mani della criminalità , dopo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 luglio : 13 Regioni vogliono far da sé. Dalla Liguria alla Puglia - ognuno chiede una competenza nuova : Federalismo Ora arrivano gli autonomisti: 13 Regioni vogliono più poteri Dopo il referendum – A nove mesi dal voto in Veneto e Lombardia quasi tutte le Regioni a statuto ordinario vogliono cominciare a gestire alcune competenze statali di Lorenzo Giarelli Memento Noisette di Marco Travaglio Forse non sarà lui il “nuovo” presidente della Rai. Forse la Lega s’è resa conto dello sputtanamento di una scelta così ridicola. Ma già il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 luglio : : Nomine Salvini pesca nel passato di B. vuole Del Noce al vertice Rai Eterno ritorno – Favorito per la presidenza l’ex direttore di RaiUno scelto dalla Lega con FI ma anche i Cinque Stelle dovranno dire sì di Carlo Tecce Il Ros di Clouseau di Marco Travaglio Scusate se torno sulla sentenza Trattativa, ma questa è troppo bella. Meglio dei film dell’ispettore Clouseau. Alle pagine 3506-3624 la Corte d’Assise di Palermo racconta una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 luglio : Bianchi Clerici per B. era la “soldatessa di Bossi” - la Corte dei Conti la condannò : il ritratto – Una vita in trincea per il Nord La “soldatessa” del Carroccio con una condanna alle spalle Suo il danno erariale (366 mila euro) per la nomina illegittima dell’ex dg Meocci di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale Caro Roberto… di Marco Travaglio Caro Roberto, anzitutto riporto qui la mia frase che ha originato la tua lettera: “Caro Roberto Saviano, chi governa merita certamente le critiche più feroci. Ma prima ...