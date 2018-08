In attesa del nuovo sponsor | la Bireta sulla maglia per una sera

Charlotte Casiraghi oggi compie 32 anni/ A Saint-Tropez in attesa della nascita del secondo figlio : oggi Charlotte Casiraghi compie 32 anni. La figlia di Carolina di Monaco sta vivendo un periodo molto sereno: ha scritto un libro, è in attesa del secondo filgio e, a breve, il matrimonio(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:46:00 GMT)

Ciclismo : il Team Sky ferma Gianni Moscon in attesa della decisione dell’UCI : Purtroppo non si è conclusa con la vittoria di Geraint Thomas, in trionfo a Parigi, la polemica che ha coinvolto Gianni Moscon al Tour de France 2018. Il corridore trentino, che era stato escluso dalla giuria della Grande Boucle dalla corsa a causa di un gesto rivolto verso il transalpino Elie Gesbert (c’erano state delle provocazioni e dal video si era vista una sbracciata dell’azzurro), aveva annunciato le scuse ufficiali subito ...

Rai : Foa al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell’azionista (il Mef, ndr), Marcello Foa continuerà, "nel pieno rispetto di leggi e regolamenti", a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, "nell’esclusivo interesse del buon funzionamento della Rai". È lo stesso Foa a dichiararlo in una breve nota, sottolineando che in queste prime riunioni "il clima ...

Rai : Foa - al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell'azionista , il Mef, ndr, , Marcello Foa continuerà, 'nel pieno rispetto di leggi e regolamenti', a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, '...

Rai : Foa - al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell’azionista (il Mef, ndr), Marcello Foa continuerà, "nel pieno rispetto di leggi e regolamenti", a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, "nell’esclusivo interesse del buon funzionamento della Rai". È lo stesso Foa a dichiararlo in una breve nota, sottolineando che in queste prime riunioni "il clima ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini nella nuova veste di sprinter. In attesa del ritorno ai 200 stile : Sprinter per caso o per “scelta”. Federica Pellegrini non vorrebbe tornare da Glasgow a mani vuote ma se così sarà niente drammi o polemiche, esattamente come fu a Copenhagen con una sola medaglia di bronzo in staffetta. È stata lei stessa a svelare i suoi piani attuali e futuri (che prevedono un progressivo ritorno ai 200 in vista del biennio olimpico) al Settecolli e a spiegare il suo stato d’animo attuale all’insegna della tranquillità ...

Senigallia : arrivata la risonanza magnetica mobile - torna il servizio in attesa del nuovo macchinario : Sui ritardi della nuova risonanza erano più volte intervenuti gli organi di stampa e personalità del mondo politico e dell'associazionismo affinché si superassero i ritardi. Ora, in attesa del ...

Riforma pensioni 2018/ La carta dell'Ape aziendale in attesa di Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La carta dell'Ape aziendale in attesa di Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 agosto(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Wall Street apre in leggero rialzo in attesa della Fed : Partenza in leggero rialzo per Wall Street in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, in programma questa sera alle 20.00, ore italiane,. In avvio l'indice Dow Jones è poco mosso con un +0,04%, menhtre l'S&P500 sale dello 0,11% e il ...

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...

Dazi - Trump studia una nuova stretta su 200 miliardi di beni cinesi. Borse incerte in attesa della Fed : ... ovvero il 40 per cento dell'export asiatico verso la prima economia mondiale. Una simile tariffa doganale sarebbe più del doppio di quanto proposto lo scorso giugno, quando fu aperto un periodo di ...

Rocío Muñoz Morales incinta - lei e Raoul Bova in attesa del secondo figlio : E così Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova aspettano il loro secondo pargolo. Dopo aver condotto l’edizione spagnola di Ballando con le stelle, la bella showgirl iberica sta proseguendo il suo 2018 da sogno con l’apparizione di un pancino che ormai è ben visibile (sarebbe al quinto mese di gravidanza). Il lieto evento è programmato quindi per la fine dell’autunno/l’inizio del prossimo inverno e arriverebbe a tre anni di ...

Serie B - per l'Avellino la partita decisiva : attesa per il verdetto del Coni sull'iscrizione al campionato : Certamente la difesa delle altre parti è stata dura, con la Figc, la Procura generale dello Sport e la Ternana come terza parte interessata: a un certo punto ci siamo sentiti soli contro il mondo. ...

In rialzo l’inflazione dell’area Euro : è attesa al 2 - 1% a luglio : I prezzi corrono anche in Italia. Secondo le stime dell’Istat, l’inflazione a luglio segna un’ulteriore accelerazione, la terza consecutiva, salendo all’1,5% dall’1,3% del mese precedente. Si tratta del livello più alto dall’aprile del 2017. Il rialzo in Italia si deve principalmente alle tariffe di luce e gas...